Меркель призвала немцев проявить терпение в связи с продлением локдауна

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг призвала немцев проявить терпение в связи с продлением локдауна минимум до 7 марта и пообещала, что ограничения не будут действовать дольше, чем того требует ситуация, передают европейские СМИ.
"Я знаю, насколько большую цену мы заплатить за то, чего мы достигли в борьбе с против вируса", - заявила она, обращаясь к депутатам Бундестага.
Она отметила, что продление коронавирусных ограничений необходимо, чтобы избежать третьей волны в связи с распространением новых штаммов COVID-19.
Канцлер отметила, что она понимает чувства многих людей, которые ощущают себя одинокими из-за ограничений и беспокоятся о своем достатке и будущем. По словам Меркель, ограничения "не буду действовать дольше, чем это необходимо".
Канцлер Германии Ангела Меркель в среду сообщила о продлении до 7 марта в стране режима локдауна, который, как предполагалось, должен был действовать до середины февраля.
В целом ограничения действуют с конца ноября 2020 года и включают закрытие всех магазинов, кроме продуктовых, спортивных клубов и салонов красоты, бассейнов, музеев и театров, ресторанов и баров.
Школьники переведены на домашнее обучение, теперь по итогам заседания разрешено принимать решения об открытии школ регионально. Ожидается также, что парикмахерским разрешат работать с 1 марта.
Всего с начала пандемии в стране выявили более 2,3 млн случаев заражения COVID-19, скончались среди них 63,6 тыс. человек.
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