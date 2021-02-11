Страны ОПЕК+ в январе исполняли сделку на 103% - МЭА

Участники сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в январе исполнили свои обязательства на 103%.
"Участники ОПЕК+ уменьшили объем сокращения поставок примерно на 500 тыс. баррелей в сутки в январе, что помогло повысить уровень соблюдения требований до 103%, самого высокого уровня с июня", - говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
Страны ОПЕК исполняли сделку на 108%, не-ОПЕК - на 94%.
Кувейт и ОАЭ продемонстрировали в прошлом месяце скромный рост добычи (на 30 тыс. б/с и 40 тыс. б/с соответственно), но остались на уровне более высоких целевых показателей или ниже. В случае Нигерии добыча была на 220 тыс. б/с ниже ее квоты в основном из-за простоя терминала. Немного более низкое производство в Ираке (на 20 тыс. б/с) подняло уровень соблюдения требований страны до 102%. Казахстан впервые в истории показал 100%-е исполнение сделки в январе даже после снижения добычи нефти в стране из-за погодных катаклизмов.
В январе добыча нефти в четырех странах ОПЕК+, освобожденных от сокращений - Иран, Ливия, Венесуэла, Мексика - выросла на 60 тыс. б/с. Иран и Венесуэла, находящиеся под строгими санкциями США, смогли увеличить поставки на 50 тыс. б/с. Добыча нефти в Мексике оставалась стабильной на уровне 1,65 млн б/с, а в Ливии снизилась на 40 тыс. б/с из-за технического обслуживания трубопроводов и кратковременного прекращения экспорта - до 1,13 млн б/с.
При этом Россия исполняла сделку в прошлом месяце на 95% с производством 9,22 млн б/с, отмечает агентство.
Поставки нефти в январе со стороны 23 членов группы выросли на 360 тыс. б/с - до 40 млн б/с после новых договоренностей ОПЕК+. Добыча нефти стран ОПЕК выросла на 240 тыс. б/с - до 25,45 млн б/с, в то время как добыча не-ОПЕК увеличилась на 120 тыс. б/с до 14,59 млн б/с. Министры ОПЕК+ должны встретиться в начале марта, чтобы наметить политику на апрель.
Страны ОПЕК+ в апреле 2020 года приняли решение о беспрецедентном согласованном сокращении добычи нефти после падения спроса на нефть на четверть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства. Так, если в мае-июне сокращение должно было составлять 9,7 млн б/с к уровню октября 2018 года (при этом для России и Саудовской Аравии были приняты отдельные базы отсчета - 11 млн б/с), то с июля предполагалось наращивание добычи на 2 млн б/с (это повышение было перенесено на август), а с января 2021 года - еще на 2 млн б/с с удержанием этого уровня до мая 2022 года.
На министерской встрече ОПЕК+ в декабре было принято решение повышать нефтедобычу постепенно - только на 0,5 млн б/с с 1 января.
Ниже представлена таблица, в млн б/с.
|
База отсчета (октябрь 2018г)
|
Установ
Ленная
квота по сокраще
нию от октября 2018г
|
Необхо
димая
добыча
в
январе
|
Добыча
в
январе
2020г
|
Измене
ние
по
сравне
нию
с
октябрем 2018г
|
% выпол
нения
|
Алжир
|
1,06
|
-0,24
|
0,86
|
0,87
|
-0,19
|
103%
|
Ангола
|
1,53
|
-0,35
|
1,25
|
1,13
|
-0,40
|
152%
|
Конго
|
0,33
|
-0,07
|
0,27
|
0,28
|
-0,05
|
80%
|
Экватори
альная
Гвинея
|
0,13
|
-0,03
|
0,10
|
0,12
|
-0,01
|
32%
|
Габон
|
0,19
|
-0,04
|
0,15
|
0,16
|
-0,03
|
84%
|
Ирак
|
4,65
|
-1,06
|
3,80
|
3,84
|
-0,81
|
102%
|
Кувейт
|
2,81
|
-0,64
|
2,30
|
2,33
|
-0,48
|
100%
|
Нигерия
|
1,83
|
-0,42
|
1,50
|
1,30
|
-0,53
|
169%
|
Саудов
Ская
Аравия
|
11,00
|
-2,51
|
8,99
|
9,10
|
-1,90
|
101%
|
ОАЭ
|
3,17
|
-0,72
|
2,59
|
2,61
|
-0,56
|
103%
|
ОПЕК
|
25,68
|
-6,08
|
21,82
|
21,74
|
-3,94
|
108%
|
Страны ОПЕК, не участвующие в сделке
|
Иран
|
2,09
|
Ливия
|
1,13
|
Венесуэла
|
0,49
|
Всего ОПЕК
|
25,45
|
Не-ОПЕК
|
Азербайджан
|
0,72
|
-0,16
|
0,59
|
0,59
|
-0,13
|
102%
|
Казахстан
|
1,71
|
-0,39
|
1,40
|
1,42
|
-0,29
|
100%
|
Оман
|
0,88
|
-0,20
|
0,72
|
0,73
|
-0,15
|
101%
|
Россия
|
11,00
|
-2,51
|
8,99
|
9,22
|
-1,78
|
95%
|
Другие
|
1,00
|
-0,15
|
0,90
|
0,98
|
-0,02
|
67%
|
Итого
|
17,17
|
-3,62
|
12,60
|
14,59
|
-2,58
|
94%
|
Итого ОПЕК и не-ОПЕК
|
43,85
|
-9,70
|
34,42
|
40,04
|
-3,81
|
103%
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