Страны ОПЕК+ в январе исполняли сделку на 103% - МЭА

Участники сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в январе исполнили свои обязательства на 103%.

"Участники ОПЕК+ уменьшили объем сокращения поставок примерно на 500 тыс. баррелей в сутки в январе, что помогло повысить уровень соблюдения требований до 103%, самого высокого уровня с июня", - говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Страны ОПЕК исполняли сделку на 108%, не-ОПЕК - на 94%.

Кувейт и ОАЭ продемонстрировали в прошлом месяце скромный рост добычи (на 30 тыс. б/с и 40 тыс. б/с соответственно), но остались на уровне более высоких целевых показателей или ниже. В случае Нигерии добыча была на 220 тыс. б/с ниже ее квоты в основном из-за простоя терминала. Немного более низкое производство в Ираке (на 20 тыс. б/с) подняло уровень соблюдения требований страны до 102%. Казахстан впервые в истории показал 100%-е исполнение сделки в январе даже после снижения добычи нефти в стране из-за погодных катаклизмов.

В январе добыча нефти в четырех странах ОПЕК+, освобожденных от сокращений - Иран, Ливия, Венесуэла, Мексика - выросла на 60 тыс. б/с. Иран и Венесуэла, находящиеся под строгими санкциями США, смогли увеличить поставки на 50 тыс. б/с. Добыча нефти в Мексике оставалась стабильной на уровне 1,65 млн б/с, а в Ливии снизилась на 40 тыс. б/с из-за технического обслуживания трубопроводов и кратковременного прекращения экспорта - до 1,13 млн б/с.

При этом Россия исполняла сделку в прошлом месяце на 95% с производством 9,22 млн б/с, отмечает агентство.

Поставки нефти в январе со стороны 23 членов группы выросли на 360 тыс. б/с - до 40 млн б/с после новых договоренностей ОПЕК+. Добыча нефти стран ОПЕК выросла на 240 тыс. б/с - до 25,45 млн б/с, в то время как добыча не-ОПЕК увеличилась на 120 тыс. б/с до 14,59 млн б/с. Министры ОПЕК+ должны встретиться в начале марта, чтобы наметить политику на апрель.

Страны ОПЕК+ в апреле 2020 года приняли решение о беспрецедентном согласованном сокращении добычи нефти после падения спроса на нефть на четверть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства. Так, если в мае-июне сокращение должно было составлять 9,7 млн б/с к уровню октября 2018 года (при этом для России и Саудовской Аравии были приняты отдельные базы отсчета - 11 млн б/с), то с июля предполагалось наращивание добычи на 2 млн б/с (это повышение было перенесено на август), а с января 2021 года - еще на 2 млн б/с с удержанием этого уровня до мая 2022 года.

На министерской встрече ОПЕК+ в декабре было принято решение повышать нефтедобычу постепенно - только на 0,5 млн б/с с 1 января.

Ниже представлена таблица, в млн б/с.