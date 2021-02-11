Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.061 RUR   0.023 GBR   2.3541 TRY   0.2409

Цена на нефть

10.02 $/bbl   WTI 58.68 0.32 Brent 61.47 0.38

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 11.02.2021 15:08

Страны ОПЕК+ в январе исполняли сделку на 103% - МЭА

Участники сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в январе исполнили свои обязательства на 103%.

"Участники ОПЕК+ уменьшили объем сокращения поставок примерно на 500 тыс. баррелей в сутки в январе, что помогло повысить уровень соблюдения требований до 103%, самого высокого уровня с июня", - говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Страны ОПЕК исполняли сделку на 108%, не-ОПЕК - на 94%.

Кувейт и ОАЭ продемонстрировали в прошлом месяце скромный рост добычи (на 30 тыс. б/с и 40 тыс. б/с соответственно), но остались на уровне более высоких целевых показателей или ниже. В случае Нигерии добыча была на 220 тыс. б/с ниже ее квоты в основном из-за простоя терминала. Немного более низкое производство в Ираке (на 20 тыс. б/с) подняло уровень соблюдения требований страны до 102%. Казахстан впервые в истории показал 100%-е исполнение сделки в январе даже после снижения добычи нефти в стране из-за погодных катаклизмов.

В январе добыча нефти в четырех странах ОПЕК+, освобожденных от сокращений - Иран, Ливия, Венесуэла, Мексика - выросла на 60 тыс. б/с. Иран и Венесуэла, находящиеся под строгими санкциями США, смогли увеличить поставки на 50 тыс. б/с. Добыча нефти в Мексике оставалась стабильной на уровне 1,65 млн б/с, а в Ливии снизилась на 40 тыс. б/с из-за технического обслуживания трубопроводов и кратковременного прекращения экспорта - до 1,13 млн б/с.

При этом Россия исполняла сделку в прошлом месяце на 95% с производством 9,22 млн б/с, отмечает агентство.

Поставки нефти в январе со стороны 23 членов группы выросли на 360 тыс. б/с - до 40 млн б/с после новых договоренностей ОПЕК+. Добыча нефти стран ОПЕК выросла на 240 тыс. б/с - до 25,45 млн б/с, в то время как добыча не-ОПЕК увеличилась на 120 тыс. б/с до 14,59 млн б/с. Министры ОПЕК+ должны встретиться в начале марта, чтобы наметить политику на апрель.

Страны ОПЕК+ в апреле 2020 года приняли решение о беспрецедентном согласованном сокращении добычи нефти после падения спроса на нефть на четверть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства. Так, если в мае-июне сокращение должно было составлять 9,7 млн б/с к уровню октября 2018 года (при этом для России и Саудовской Аравии были приняты отдельные базы отсчета - 11 млн б/с), то с июля предполагалось наращивание добычи на 2 млн б/с (это повышение было перенесено на август), а с января 2021 года - еще на 2 млн б/с с удержанием этого уровня до мая 2022 года.

На министерской встрече ОПЕК+ в декабре было принято решение повышать нефтедобычу постепенно - только на 0,5 млн б/с с 1 января.

Ниже представлена таблица, в млн б/с.

База отсчета (октябрь 2018г)

Установ

Ленная

квота по сокраще

нию от октября 2018г

Необхо

димая

добыча

в

январе

Добыча

в

январе

2020г

Измене

ние

по

сравне

нию

с

октябрем 2018г

% выпол

нения

Алжир

1,06

-0,24

0,86

0,87

-0,19

103%

Ангола

1,53

-0,35

1,25

1,13

-0,40

152%

Конго

0,33

-0,07

0,27

0,28

-0,05

80%

Экватори

альная

Гвинея

0,13

-0,03

0,10

0,12

-0,01

32%

Габон

0,19

-0,04

0,15

0,16

-0,03

84%

Ирак

4,65

-1,06

3,80

3,84

-0,81

102%

Кувейт

2,81

-0,64

2,30

2,33

-0,48

100%

Нигерия

1,83

-0,42

1,50

1,30

-0,53

169%

Саудов

Ская

Аравия

11,00

-2,51

8,99

9,10

-1,90

101%

ОАЭ

3,17

-0,72

2,59

2,61

-0,56

103%

ОПЕК

25,68

-6,08

21,82

21,74

-3,94

108%

Страны ОПЕК, не участвующие в сделке

Иран

2,09

Ливия

1,13

Венесуэла

0,49

Всего ОПЕК

25,45

Не-ОПЕК

Азербайджан

0,72

-0,16

0,59

0,59

-0,13

102%

Казахстан

1,71

-0,39

1,40

1,42

-0,29

100%

Оман

0,88

-0,20

0,72

0,73

-0,15

101%

Россия

11,00

-2,51

8,99

9,22

-1,78

95%

Другие

1,00

-0,15

0,90

0,98

-0,02

67%

Итого

17,17

-3,62

12,60

14,59

-2,58

94%

Итого ОПЕК и не-ОПЕК

43,85

-9,70

34,42

40,04

-3,81

103%
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ОПЕК, СДЕЛКА, ИСПОЛНЕНИЕ


Похожие новости


Техкомитет ОПЕК+ в воскресенье изучит ситуацию на рынке на предмет дальнейшего роста добычи ОПЕК в ноябре увеличил добычу на 707 тыс. б/с за счет Ливии, сделка ОПЕК+ исполнена на 104% Соглашение ОПЕК+ позволило стабилизировать цены на нефть в предсказуемом диапазоне - Новак Министры ОПЕК+ 4 января решат вопрос об уровне добычи с февраля ОПЕК+ продвинулась к сделке, детали не ясны Министр нефти Ирана прогнозирует сложные переговоры ОПЕК, предлагаются другие квоты

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]