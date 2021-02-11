ЕК ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны на 2021г, ожидает техническую рецессию в I квартале

Экономика еврозоны в первом квартале 2021 года сократится на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом, что будет означать техническую рецессию, прогнозирует Европейская комиссия (ЕК).
Весной текущего года экономика региона вернется к росту, а летом позитивный импульс усилится, ожидают в ЕК.
Согласно прогнозу регулятора, ВВП 19 стран еврозоны увеличится на 3,8% как в 2021 году, так и в 2022 году. Ранее ЕК прогнозировала повышение ВВП на 4,2% в текущем году и на 3% в следующем.
Экономика Евросоюза вырастет на 3,7% в 2021 году и на 3,9% в 2022, ожидают в ЕК.
"После сильного третьего квартала 2020 года экономическая активность вновь перешла к снижению в четвертом квартале на фоне второй волны пандемии, потребовавшей новых ограничительных мер. Поскольку эти меры продолжают действовать, ВВП ЕС и еврозоны, как ожидается, снизятся в первом квартале 2021 года", - отмечается в квартальном обзоре ЕК.
"Экономический рост возобновится весной и наберет силу летом на фоне продвижения программ вакцинации и постепенного снятия карантинных ограничений. Улучшение перспектив мировой экономики также поддержит восстановление в Европе", - говорится в обзоре.
Экономические последствия пандемии коронавируса являются неравномерными, и скорость восстановления экономики в разных странах будет серьезно отличаться, ожидают в ЕК.
"Ожидания восстановления роста ВВП во втором полугодии текущего года очень четко показывают, что мы близки к тому, чтобы преодолеть этот кризис", - заявил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.
Тем временем еврокомиссар по внутреннему рынку Паоло Джентилони отметил, что экономика региона, вероятно, вернется к доковидным уровням в 2022 году - раньше, чем ожидалось.
ВВП Германии, согласно прогнозу Еврокомиссии, вырастет на 3,2% в 2021 и на 3,1% в 2022 году (предыдущие прогноз - 3,5% и 2,6%). Экономики Испании и Франции, снизившиеся соответственно на 11% и 8,3% в 2020 году, увеличатся на 5,6% и 5,5% в текущем году и на 5,3% и 4,4% - в следующем.
Рост ВВП Италии в 2021 году прогнозируется на уровне 3,4%, в 2022 - 3,5%.
Инфляция в еврозоне, согласно прогнозу ЕК, ускорится до 1,4% в 2021 году с 0,3% в 2020 году, после чего замедлится до 1,3% в 2022 году.
"Ожидания для инфляции на 2021 год несколько повысились по сравнению с нашим осенним прогнозом, однако остаются ограниченными. Отсрочка восстановления экономики продолжит сдерживать давление, формируемое потребительским спросом", - говорится в обзоре регулятора.
Риски для прогнозов ЕК в настоящее время являются более сбалансированными, хотя и остаются высокими. Они связаны, главным образом, с дальнейшей динамикой пандемии коронавируса и тем, насколько успешными будут программы вакцинации, отмечают в Еврокомиссии.
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