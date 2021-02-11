Премьер Польши Матеуш Моравецкий в четверг призвал не допустить завершение реализации проекта газопровода "Северный поток 2".
"Газопровод - ход за спиной у Европы. Это - направленный против ЕС проект, который в скором времени могут начать использовать в интересах агрессивной политики России. Газопровод усилит зависимость ЕС (от России - ИФ), наносит удар по экономике и безопасности", - написал он в своем твиттере.
По мнению Моравецкого, "настало время остановить проект".
Днем ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что его страна не намерена "рушить мосты" с Россией.
"Я против, чтобы в этой связи рушить все мосты с Россией", - сказал он в среду в бундестаге, говоря о судьбе газопровода "Северный поток 2".
По его словам, тот, кто "ставит "Северный поток 2" под вопрос, должен подумать геостратегически, какие это будет иметь последствия". Такие политики, считает Маас, только "сводят друг с другом Россию и Китай".
Армии Турции и Азербайджана готовы к выполнению любых задач – Акар
Алиева: Азербайджан восстановит в Карабахе культурное наследие, принадлежащее не только мусульманам, но и всем религиям
ВМС Азербайджана участвуют в качестве наблюдателей в учениях Aman-2021 в Аравийском море
Эксперт центра Гамалеи заявил о халяльности вакцины Спутник V
Белоруссия рассчитывает наладить производство китайской вакцины от Covid - Лукашенко
В Азербайджане зафиксирован суточный спад заражений COVID-19
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Венгрия начала вакцинацию населения "Спутником V"
Суд оштрафовал на $3 тыс. за коррупцию бывшего киргизского чиновника, внесенного США в "список Магницкого"
Меркель призвала немцев проявить терпение в связи с продлением локдауна
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Кредит наличными до 100 000 манатов от Yelo Bank
Впервые в Азербайджане – мобильный интернет в море!
Дискурс с Лавриной: Встреча Посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова со студентами Университета АДА
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств