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СНГ 11.02.2021 19:36

Суд оштрафовал на $3 тыс. за коррупцию бывшего киргизского чиновника, внесенного США в "список Магницкого"

Суд в Бишкеке в четверг признал бывшего заместителя главы Государственной таможенной службы Киргизии Раимбека Матраимова виновным в коррупции и оштрафовал его на $3 тыс.

"Решением суда Раимбек Матраимов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "Коррупция" УК Киргизии. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 260 тыс. сомов ($3 тыс.)", - сказал "Интерфаксу" представитель пресс-службы Первомайского районного суда киргизской столицы.

Собеседник агентства отметил, что решением суда с Матраимова снята подписка о невыезде, также снят арест с его имущества, в том числе банковских счетов.

20 октября минувшего года, после смены власти в стране, Матраимов был задержан сотрудниками ГКНБ в рамках досудебного производства по факту коррупции в таможенных органах. Тогда суд избрал в отношении бывшего замглавы киргизской таможни меру пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным ГКНБ, предварительный ущерб, причиненный преступными действиями Матраимова бюджету республики, оценивался в размере около 2 млрд сомов ($24 млн). Фигурант полностью возместил ущерб.

В декабре министерство финансов США ввело санкции в отношении Матраимова. Сообщалось, что бывший замглавы таможенной службы, вовлеченный в схему, по которой из Киргизии было выведено не менее $700 млн, добавлен в список SDN OFAC ("список Магницкого").

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Тэги: КИРГИЗИЯ, КОРРУПЦИЯ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]