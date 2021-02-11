Суд в Бишкеке в четверг признал бывшего заместителя главы Государственной таможенной службы Киргизии Раимбека Матраимова виновным в коррупции и оштрафовал его на $3 тыс.

"Решением суда Раимбек Матраимов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "Коррупция" УК Киргизии. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 260 тыс. сомов ($3 тыс.)", - сказал "Интерфаксу" представитель пресс-службы Первомайского районного суда киргизской столицы.

Собеседник агентства отметил, что решением суда с Матраимова снята подписка о невыезде, также снят арест с его имущества, в том числе банковских счетов.

20 октября минувшего года, после смены власти в стране, Матраимов был задержан сотрудниками ГКНБ в рамках досудебного производства по факту коррупции в таможенных органах. Тогда суд избрал в отношении бывшего замглавы киргизской таможни меру пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным ГКНБ, предварительный ущерб, причиненный преступными действиями Матраимова бюджету республики, оценивался в размере около 2 млрд сомов ($24 млн). Фигурант полностью возместил ущерб.

В декабре министерство финансов США ввело санкции в отношении Матраимова. Сообщалось, что бывший замглавы таможенной службы, вовлеченный в схему, по которой из Киргизии было выведено не менее $700 млн, добавлен в список SDN OFAC ("список Магницкого").