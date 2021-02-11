Европейская комиссия неоднократно отмечала, что, по ее оценке, газопровод "Северный поток 2" не позволяет диверсифицировать энергетические источники ЕС, заявила Набила Массрали, официальный представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
"Это является одной из целей нашего энергетического союза, и данный проект не вписывается в его рамки", - сказала пресс-секретарь со ссылкой на высказывание Борреля в четверг на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать отношение Еврокомиссии к "Северному потоку 2".
При этом она напомнила слова главы дипломатии ЕС, что "проект "Северной поток 2" - это проект, объединяющий частные предприятия, им нельзя помешать продолжать работу". "И германское правительство с этим согласно", - добавила пресс-секретарь.
"Если газопровод будет завершен, он должен будет соблюдать нормы европейского права", - сообщила представитель Борреля.
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