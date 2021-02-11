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ТЭК 11.02.2021 20:37

ЕС не заинтересован в "Северном потоке 2", но препятствовать ему не может - представитель Борреля

Европейская комиссия неоднократно отмечала, что, по ее оценке, газопровод "Северный поток 2" не позволяет диверсифицировать энергетические источники ЕС, заявила Набила Массрали, официальный представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"Это является одной из целей нашего энергетического союза, и данный проект не вписывается в его рамки", - сказала пресс-секретарь со ссылкой на высказывание Борреля в четверг на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать отношение Еврокомиссии к "Северному потоку 2".

При этом она напомнила слова главы дипломатии ЕС, что "проект "Северной поток 2" - это проект, объединяющий частные предприятия, им нельзя помешать продолжать работу". "И германское правительство с этим согласно", - добавила пресс-секретарь.

"Если газопровод будет завершен, он должен будет соблюдать нормы европейского права", - сообщила представитель Борреля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]