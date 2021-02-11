В ВОЗ призвали европейцев осознать, что начало вакцинации - это еще не победа над COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в четверг призвали жителей европейских стран не поддаваться ложному чувству безопасности в связи с началом кампаний по вакцинации против коронавируса COVID-19, передают европейские СМИ.
"На данный момент подавляющее большинство европейских стран остаются уязвимыми", - сказал глава регионального подразделения ВОЗ Ханс Клюге.
Клюге добавил, что на данный момент образовалась "тонкая грань между надеждой на вакцину и ложным чувством безопасности".
"Вакцины необходимы, но на данный момент их слишком мало для успешной борьбы с пандемией", - заявил Клюге.
Кроме того, он предостерег государства, рассматривающие возможность ослабления ограничений, от поспешных решений.
Он также повторил призыв к справедливому распределению вакцин между государствами для охвата и бедных стран: это необходимо для снижения рисков появления новых опасных мутаций.
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