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Дальнее зарубежье 11.02.2021 22:04

В ВОЗ призвали европейцев осознать, что начало вакцинации - это еще не победа над COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в четверг призвали жителей европейских стран не поддаваться ложному чувству безопасности в связи с началом кампаний по вакцинации против коронавируса COVID-19, передают европейские СМИ.

"На данный момент подавляющее большинство европейских стран остаются уязвимыми", - сказал глава регионального подразделения ВОЗ Ханс Клюге.

Клюге добавил, что на данный момент образовалась "тонкая грань между надеждой на вакцину и ложным чувством безопасности".

"Вакцины необходимы, но на данный момент их слишком мало для успешной борьбы с пандемией", - заявил Клюге.

Кроме того, он предостерег государства, рассматривающие возможность ослабления ограничений, от поспешных решений.

Он также повторил призыв к справедливому распределению вакцин между государствами для охвата и бедных стран: это необходимо для снижения рисков появления новых опасных мутаций.

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Тэги: ЕВРОПА, ВОЗ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]