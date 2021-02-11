Врачи в Венгрии начали в четверг вакцинацию против коронавируса COVID-19 российским препаратом "Спутник V", передает агентство ЭФЭ.
Российской вакциной прививают в Венгрии граждан старше 60 лет, которые не страдают хроническими заболеваниями. Вакцинация проводится в пяти центрах по всей стране.
Венгрия стала первой страной в ЕС, которая применяет российскую вакцину.
На данный момент у Венгрии есть несколько десятков тысяч доз российской вакцины, отмечает ЭФЭ.
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