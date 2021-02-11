АИХ привлечет международного консультанта для диагностики деятельности ASCO

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение, согласно которому на «Азербайджанский инвестиционный холдинг» (АИХ) возложены ряд функций по управлению ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO).
Согласно распоряжению за президентом Азербайджана закреплены функции создания и ликвидации ASCO, а также назначения и освобождения членов Наблюдательного совета общества и руководящих работников.
АИХ, в свою очередь, по согласованию с президентом Азербайджана, поручено утверждение структуры ASCO, уставного капитала общества, дивидендной политики, принятия решения об эмиссии ценных бумаг общества и др.
Согласно распоряжению для управления ASCO создается Наблюдательный совет, состоящий из 5 человек. В функции совета входят: утверждение долгосрочной стратегии ASCO, утверждение и контроль над исполнением сметы доходов и расходов, утверждение штатного расписания и др.
Кроме этого, АИХ в течение 6 месяцев должен утвердить систему оценки стандартов корпоративного управления ASCO. В течение двух месяцев АИХ должно обеспечить привлечение международного консультанта для диагностики оценки налоговой, финансовой и коммерческой деятельности общества и выполнения им обязательств по договорам. После завершения данной диагностики и в зависимости от ее результатов, АИХ в течение двух месяцев должно подготовить предложения по новому уставу и структуре ASCO и представить эти предложения на рассмотрение президента Азербайджана.
Р.Ахмедов
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