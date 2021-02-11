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Транспорт и связь 11.02.2021 18:32

Управление БММТП будет осуществлять Наблюдательный совет в составе 3 человек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение, согласно которому на «Азербайджанский инвестиционный холдинг» (АИХ) возложены ряд функций по управлению ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» (БММТП).

Согласно распоряжению за президентом Азербайджана закреплены функции создания и ликвидации БММТП, а также назначения и освобождения членов Наблюдательного совета общества и руководящих работников.

АИХ, в свою очередь, по согласованию с президентом Азербайджана, поручено утверждение структуры БММТП, уставного капитала общества, дивидендной политики, распределения прибыли, принятия решения об эмиссии ценных бумаг общества и др.

Согласно распоряжению для управления БММТП создается Наблюдательный совет, состоящий из 3 человек. В функции совета входят: утверждение долгосрочной стратегии БММТП, утверждение и контроль над исполнением сметы доходов и расходов, утверждение штатного расписания и др.

Кроме этого, АИХ в течение 6 месяцев должен утвердить систему оценки стандартов корпоративного управления и руководящих сотрудников БММТП. В течение двух месяцев АИХ должно обеспечить привлечение международного консультанта для диагностики оценки налоговой, финансовой и коммерческой деятельности общества и выполнения им обязательств по договорам. После завершения данной диагностики АИХ в течение двух месяцев должно подготовить предложения по новому уставу, размеру уставного капитала и структуре БММТП и представить эти предложения на рассмотрение президента Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПОРТ, УПРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]