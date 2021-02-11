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Дальнее зарубежье 11.02.2021 22:34

Пакистан провел испытания крылатой ракеты Бабур

Военные Пакистана в четверг осуществили успешные испытания крылатой ракеты "Бабур" с дальностью эффективной стрельбы до 450 км, сообщила пакистанская газета The Express Tribune.

Отмечается, что эта ракета может запускаться как с подводных лодок, так и с наземных установок. Согласно заверениям военных, эта ракета "способна с высокой точностью поражать цели на земли и на море".

За испытаниями наблюдал руководитель Национальной научно-инженерной комиссии (NESCOM) доктор Раза Самар - глава организации, ответственной в Пакистане за военные исследования и производство ракет.

Участников испытания в свою очередь поблагодарили президент Пакистана Ариф Алви и премьер-министр страны Имран Хан.

The Express Tribune напоминает, что это уже третье ракетное испытание пакистанских военных меньше чем за месяц: так, в конце января Исламабад провел успешные испытания баллистической ракеты "Шахин-3", а в начале февраля - баллистической ракеты "Газнави".

Впервые пакистанская крылатая ракета "Бабур" была успешно запущена с подводной лодки в 2018 году, добавляет газета.

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Тэги: ПАКИСТАН, РАКЕТА, ИСПЫТАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]