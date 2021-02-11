Пакистан провел испытания крылатой ракеты Бабур

Военные Пакистана в четверг осуществили успешные испытания крылатой ракеты "Бабур" с дальностью эффективной стрельбы до 450 км, сообщила пакистанская газета The Express Tribune.
Отмечается, что эта ракета может запускаться как с подводных лодок, так и с наземных установок. Согласно заверениям военных, эта ракета "способна с высокой точностью поражать цели на земли и на море".
За испытаниями наблюдал руководитель Национальной научно-инженерной комиссии (NESCOM) доктор Раза Самар - глава организации, ответственной в Пакистане за военные исследования и производство ракет.
Участников испытания в свою очередь поблагодарили президент Пакистана Ариф Алви и премьер-министр страны Имран Хан.
The Express Tribune напоминает, что это уже третье ракетное испытание пакистанских военных меньше чем за месяц: так, в конце января Исламабад провел успешные испытания баллистической ракеты "Шахин-3", а в начале февраля - баллистической ракеты "Газнави".
Впервые пакистанская крылатая ракета "Бабур" была успешно запущена с подводной лодки в 2018 году, добавляет газета.
Армии Турции и Азербайджана готовы к выполнению любых задач – Акар
Алиева: Азербайджан восстановит в Карабахе культурное наследие, принадлежащее не только мусульманам, но и всем религиям
ВМС Азербайджана участвуют в качестве наблюдателей в учениях Aman-2021 в Аравийском море
РФ остается ведущим рынком сбыта овощей и фруктов из Турции
ЕС рассчитывает на скорое создание инфраструктуры для поставок газа из Азербайджана в Западные Балканы - Вархели
Италия в январе посредством TAP получила 340 млн кубометров азербайджанского газа
Американцы сильно сократят расходы на День святого Валентина в 2021г - NRF
В AstraZeneca рассчитывают за 6-9 месяцев разработать вакцины против новых штаммов COVID-19
Эксперт центра Гамалеи заявил о халяльности вакцины Спутник V
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Кредит наличными до 100 000 манатов от Yelo Bank
Впервые в Азербайджане – мобильный интернет в море!
Дискурс с Лавриной: Встреча Посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова со студентами Университета АДА
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств