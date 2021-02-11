Эксперт центра Гамалеи заявил о халяльности вакцины Спутник V

В вакцине от коронавируса COVID-19 "Спутник V" нет никаких запрещенных исламом компонентов, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им.Гамалеи Владимир Гущин.
"Мы, когда готовились к этому круглому столу, соответственно, посмотрели, что прежде всего регламентирует ислам, в частности, то, что касается мертвых животных, свиней, крови и прочего, - то есть из этого всего перечисленного в состав вакцины ничего не входит. То есть, было бы очень хорошо, если бы вы могли нас поддержать в распространении этой информации, донесении её до людей", - сказал Гущин на круглом столе "Вакцинация от COVID-19 в свете исламских религиозных предписаний", организованном Духовным управлением мусульман РФ.
Отвечая на уточняющий вопрос, есть ли в составе вакцины вообще что-либо животного происхождения, он сказал: "Абсолютно нет".
По его словам, источником питательной среды в реакторах является клетка человека, которая была выделена еще в 1973 году; её "потомки" используются как питательная среда, которую заражают аденовирусом, чтобы наработать вирусный продукт, который является основой вакцины. После того происходит очистка от всех клеточных компонентов, в результате чего, кроме вирусных частиц. Кроме того, подчеркнул Гущин, "это не живая вакцина, она не может вызвать заболевания у человека". Также туда входит мизерное количество этанола для стабилизации состава вакцины.
В ходе круглого стола внимание участников, представляющих ДУМ, обратили на то, что из 24 стран, где вакцина "Спутник V" была зарегистрирована, 10 - являются мусульманскими, в частности Иран, Бахрейн и ОАЭ.
18 января по поручению президента РФ началась массовая вакцинация. Сейчас россиян прививают в основном первой зарегистрированной в РФ вакциной разработки центра им.Гамалеи - "Спутник V".
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