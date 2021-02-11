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Это интересно 11.02.2021 21:02

Американцы сильно сократят расходы на День святого Валентина в 2021г - NRF

Расходы американцев в День святого Валентина (14 февраля) снизятся в этом году после того, как несколько лет подряд они били рекорды, что обусловлено влиянием пандемии COVID-19, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальной федерацией розничной торговли (NRF) США.

Средние затраты тех, кто будет отмечать этот праздник, составят $164,76 по сравнению со $196,31 в 2019 году, то есть упадут на 16%. Совокупные расходы по стране, как ожидается, снизятся примерно на 20% - до $21,8 млрд.

Отмечать День всех влюбленных планируют 52% опрошенных. В 2019 году показатель находился на среднем за последнее десятилетие уровне в 55%, рекорд в 63% было отмечен в 2007 году.

"Нет сомнений, что пандемия нарушила многие аспекты повседневных взаимоотношений и занятий американцев, - полагает президент и главный исполнительный директор NRF Мэтью Шэй. - Тем не менее, День святого Валентина по-прежнему имеет особое значение, и потребители стремятся отметить его с друзьями и любимыми, даже если это означает необходимость изменить традиционные праздничные мероприятия".

Почти три четверти респондентов (73%), отмечающих праздник, сказали о важности этого с учетом текущей ситуации с пандемией. Столько же заявили о том, что она напрямую повлияет на их планы празднования.

Число тех, кто планирует организовать вечеринку, резко снизилось, - до менее четверти (24%), что является самым низким показателем за время ведения расчетов. Тем не менее, 41% опрошенных хотят провести торжество или особый ужин, не выходя из собственного дома.

Более половины из общей суммы предполагаемых расходов (около $88, что на $13 ниже прошлогоднего показателя) будет потрачено на подарок для супругов/партнеров. На коллег по работе американцы планируют выделить $8,47 против $12,96 в 2019 году, на подарки одноклассникам детей и учителям - $10,77 по сравнению с $14,45. Это объясняется во многом сохраняющимися мерами социального дистанцирования, отмечается в сообщении NRF.

Подарки чаще всего приобретаются в онлайн-магазинах (39%), в универмагах (29%), дисконтных центрах (28%), в специализированных магазинах (17%), а также у небольших местных предпринимателей (17%).

Конфеты и другие сладости по-прежнему остаются самым распространенным презентом - их планируют дарить 54% опрошенных (в прошлом году - 52%).

Около 18% тех, кто отмечает Валентинов день, намерены дарить ювелирные украшения (в прошлом году - 21%). Порядка 24% опрошенных поведут свою вторую половину в ресторан (34% годом ранее).

Цветы подарят 36% респондентов (в 2019 году - 37%), одежду - 20% (без изменения), подарочные карты или сертификаты - 21% (19%), открытки - 44% (43%).

В опросе NRF, проведенном с 4 по 12 января, приняли участие около 7,88 тыс. американцев не моложе 18 лет.

Продажи в праздничный период 2020 года (ноябрь-декабрь) выросли на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и, несмотря на пандемию, достигли рекордных $789,4 млрд, по данным NRF. В предыдущие пять лет средние темпы подъема составляли 3,5%.

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Тэги: США, ПРОДАЖИ, ПРАЗДНИК, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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