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ТЭК 11.02.2021 19:07

Президент Алиев: Есть новые планы и идеи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что совместная деятельность с иностранными партнерами по новым газовым проектам будет продолжена.

Алиев в четверг на 7-ом заседании Консультативного Совета по проекту «Южный газовый коридор» (ЮГК) поздравил его участников с завершением строительства коридора.

«В конце прошлого года произошло знаменательное событие. Завершение проекта TAP, последнего сегмента ЮГК, является историческим достижением. Уверен, что наша совместная деятельность продолжится, так как есть новые планы и идеи», - сказал президент на заседании.

Суммарные поставки газа по ЮГК рассчитаны на 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд кубометров - в Европу, еще 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года. Поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в Европу, для потребителей в Италии, Греции и Болгарии, начались 31 декабря 2020 года. Экспорт в Европу осуществляется по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP), пропускной мощностью 10 млрд кубометров в год.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил Южный газовый коридор. Первоначально стоимость проекта оценивалась в $45 млрд, но реализация проекта обошлась в $33 млрд.

Основными компонентами ЮГК являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.

А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЮГК, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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