Старейший банк США BNY Mellon выходит на рынок криптовалют

Старейший банк США Bank of New York Mellon Corp. начнет осуществлять операции с биткойнами и другими криптовалютами в интересах своих клиентов.

Как сообщается в пресс-релизе BNY Mellon, банк сформировал команду из руководителей, которые будут искать возможности для включения цифровых активов во все направления его деятельности. Команду возглавил Майк Демисси, глава отдела инновационных решений BNY Mellon.

В настоящее время ведется разработка специальной платформы, которая позволит цифровым активам обращаться в одной системе с другими, более традиционными инструментами, включая гособлигации и акции технологических компаний.

Как отмечает The Wall Street Journal, для внедрения цифровых валют в свою инфраструктуру банкам Уолл-стрит необходимо проделать большую работу с позиции устранения регуляторных и правовых рисков, а также рисков для финансовой стабильности. Но в условиях роста стоимости биткойна и других цифровых денег эти активы приобретают все большую популярность у управляющих активами, хедж-фондов и других институциональных инвесторов.

"Цифровые активы становятся частью мейнстрима", - приводит издание слова Романа Регельмана, возглавляющего подразделение BNY Mellon по обслуживанию активов и цифровым технологиям.

Предполагается, что криптовалютные сервисы станут доступны для клиентов банка уже в этом году, говорится в сообщении BNY Mellon. При этом Регельман считает, что пройдет еще около трех-пяти лет, прежде чем цифровые активы будут полностью интегрированы в традиционную инфраструктуру Уолл-стрит.

Акции BNY Mellon прибавляют в цене 4,7% на торгах в четверг. Их стоимость выросла на 16% за последние три месяца.

Bank of New York Mellon Corp., который был образован 1 июля 2007 года в результате объединения Bank of New York Co. и Mellon Financial Corp., работает в 35 странах.