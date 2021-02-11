ЮГК обошелся в $33 млрд, эффективное управление и планирование позволили сэкономить $11,6 млрд – президент Азербайджана

Строительство «Южного газового коридора» (ЮГК), предусматривающего создание трубопроводной инфраструктуры для экспорта азербайджанского газа в Европу, обошлось в $33 млрд, экономия при реализации проекта составила $11,6 млрд, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Стоимость ЮГК первоначально оценивалась в $44,6 млрд. Однако, за счет эффективного управления и правильного планирования, удалось снизить стоимость проекта до $33 млрд», - сказал Алиев в четверг на 7-ом заседании Консультативного Совета по проекту «Южный газовый коридор» (ЮГК).

По его словам, инвестиции Азербайджана в проект составили $10 млрд.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил Южный газовый коридор.

Основными компонентами ЮГК являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.

Суммарные поставки газа по ЮГК рассчитаны на 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд кубометров - в Европу, еще 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года. Поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в Европу, для потребителей в Италии, Греции и Болгарии, начались 31 декабря 2020 года. Экспорт в Европу осуществляется по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP), пропускной мощностью 10 млрд кубометров в год.

А.Азизов