Подтвержденные запасы газа Азербайджана составляют 2,6 трлн кубометров, но эта оценка может быть увеличена - Алиев

Подтвержденные запасы газа Азербайджана оцениваются в 2,6 трлн кубометров, но эта оценка может быть увеличена, заявил президент Ильхам Алиев.

«Наши подтвержденные запасы газа составляют 2,6 трлн кубометров и согласно новым сведениям эта оценка может быть увеличена. Если учитывать проект «глубокозалегающий газ» на месторождении Азери-Чыраг-Гюнешли, то наш потенциал выглядит отчетливо», - сказал Алиев в четверг на 7-ом заседании Консультативного Совета по проекту «Южный газовый коридор» (ЮГК).

По его словам, Азербайджан имеет еще несколько перспективных газовых месторождений. «Особо хочу отметить месторождение «Бабек» с запасами в 400 млрд кубометров. Запасы газоконденсатного месторождения «Абшерон» оцениваются в 350 млрд кубометров и я надеюсь, что добыча на нем начнется в следующем году. Есть еще месторождение «Умид» с запасами минимум 200 млрд кубометров. Это подтвержденные запасы и они внесут свой вклад в добычу газа в азербайджанском секторе Каспия», - отметил он.

Алиев добавил, что ряд проектов в настоящее время находятся на стадии разведки, и он выразил уверенность, что в будущем будут новые открытия.

Президент добавил, что Азербайджан планирует расширять географию поставок газа в Европу. «Завершение строительства газопровода TAP, создает возможности для строительства Ионически-Адриатического газопровода (IAP). У нас уже подписаны меморандумы намерений со странами Западных Балкан. После строительства IAP, мы сможем расширить маршрут поставок и создать новые возможности для стран Западных Балкан», - сказал Алиев.

А.Азизов