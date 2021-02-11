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ТЭК 11.02.2021 19:58

Подтвержденные запасы газа Азербайджана составляют 2,6 трлн кубометров, но эта оценка может быть увеличена - Алиев

Подтвержденные запасы газа Азербайджана оцениваются в 2,6 трлн кубометров, но эта оценка может быть увеличена, заявил президент Ильхам Алиев.

«Наши подтвержденные запасы газа составляют 2,6 трлн кубометров и согласно новым сведениям эта оценка может быть увеличена. Если учитывать проект «глубокозалегающий газ» на месторождении Азери-Чыраг-Гюнешли, то наш потенциал выглядит отчетливо», - сказал Алиев в четверг на 7-ом заседании Консультативного Совета по проекту «Южный газовый коридор» (ЮГК).

По его словам, Азербайджан имеет еще несколько перспективных газовых месторождений. «Особо хочу отметить месторождение «Бабек» с запасами в 400 млрд кубометров. Запасы газоконденсатного месторождения «Абшерон» оцениваются в 350 млрд кубометров и я надеюсь, что добыча на нем начнется в следующем году. Есть еще месторождение «Умид» с запасами минимум 200 млрд кубометров. Это подтвержденные запасы и они внесут свой вклад в добычу газа в азербайджанском секторе Каспия», - отметил он.

Алиев добавил, что ряд проектов в настоящее время находятся на стадии разведки, и он выразил уверенность, что в будущем будут новые открытия.

Президент добавил, что Азербайджан планирует расширять географию поставок газа в Европу. «Завершение строительства газопровода TAP, создает возможности для строительства Ионически-Адриатического газопровода (IAP). У нас уже подписаны меморандумы намерений со странами Западных Балкан. После строительства IAP, мы сможем расширить маршрут поставок и создать новые возможности для стран Западных Балкан», - сказал Алиев.

А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГАЗ, ЗАПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]