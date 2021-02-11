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ТЭК 11.02.2021 20:29

Азербайджан рассчитывает в скором времени подписать с Туркменистаном окончательный договор на разработку месторождения «Достлуг» на Каспии - Алиев

Азербайджан рассчитывает в скором времени подписать окончательный договор с Туркменистаном по разработке месторождения «Достлуг» на Каспии, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"В январе текущего года был подписан Меморандум о взаимопонимании по месторождению «Достлуг» между Азербайджаном и Туркменистаном. Уверен, что в скором времени мы согласуем все условия и подпишем окончательный договор. Это станет очень эффективным для энергосотрудничества на Каспийском море и за его пределами", - сказал Алиев в четверг, выступая на заседании Консультативного совета по проекту Южного газового коридора.

Алиев также сообщил, что Азербайджан является «надёжной страной для транспортировки энергоресурсов с Восточного побережья Каспия».

«Долгие годы мы предоставляем важные транспортные маршруты для наших партнёров на Восточном побережье Каспия посредством нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и железнодорожной системой Азербайджана. То есть Азербайджан зарекомендовал себя как надёжная транзитная страна», - сказал он.

Как сообщалось, Азербайджан и Туркменистан 21 января 2021 года подписали межправительственный меморандум Меморандум намерений о совместной разведке и разработке углеводородного месторождения «Достлуг» в Каспийском море.

Месторождение Достлуг было открыто в 1986 году азербайджанскими специалистами. Нефтяные запасы месторождения по данным азербайджанской стороны оцениваются порядка в 50 млн тонн.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРКМЕНСТАН, МЕСТОРОЖДЕНИЕ, РАЗРАБОТКА

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]