Азербайджан рассчитывает в скором времени подписать с Туркменистаном окончательный договор на разработку месторождения «Достлуг» на Каспии - Алиев

Азербайджан рассчитывает в скором времени подписать окончательный договор с Туркменистаном по разработке месторождения «Достлуг» на Каспии, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"В январе текущего года был подписан Меморандум о взаимопонимании по месторождению «Достлуг» между Азербайджаном и Туркменистаном. Уверен, что в скором времени мы согласуем все условия и подпишем окончательный договор. Это станет очень эффективным для энергосотрудничества на Каспийском море и за его пределами", - сказал Алиев в четверг, выступая на заседании Консультативного совета по проекту Южного газового коридора.
Алиев также сообщил, что Азербайджан является «надёжной страной для транспортировки энергоресурсов с Восточного побережья Каспия».
«Долгие годы мы предоставляем важные транспортные маршруты для наших партнёров на Восточном побережье Каспия посредством нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и железнодорожной системой Азербайджана. То есть Азербайджан зарекомендовал себя как надёжная транзитная страна», - сказал он.
Как сообщалось, Азербайджан и Туркменистан 21 января 2021 года подписали межправительственный меморандум Меморандум намерений о совместной разведке и разработке углеводородного месторождения «Достлуг» в Каспийском море.
Месторождение Достлуг было открыто в 1986 году азербайджанскими специалистами. Нефтяные запасы месторождения по данным азербайджанской стороны оцениваются порядка в 50 млн тонн.
Н.Аббасова
Армии Турции и Азербайджана готовы к выполнению любых задач – Акар
Алиева: Азербайджан восстановит в Карабахе культурное наследие, принадлежащее не только мусульманам, но и всем религиям
ВМС Азербайджана участвуют в качестве наблюдателей в учениях Aman-2021 в Аравийском море
Американцы сильно сократят расходы на День святого Валентина в 2021г - NRF
В AstraZeneca рассчитывают за 6-9 месяцев разработать вакцины против новых штаммов COVID-19
Эксперт центра Гамалеи заявил о халяльности вакцины Спутник V
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ЕС ожидает, что его экономика выйдет на докризисный уровень раньше ожидаемого
В Узбекистане в 2023 году узбекский алфавит в делопроизводстве переведут с кириллицы на латинскую графику
Зеленский: в 2020 году в Донбассе были убиты 50 украинских военных, ранены 338
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Кредит наличными до 100 000 манатов от Yelo Bank
Впервые в Азербайджане – мобильный интернет в море!
Дискурс с Лавриной: Встреча Посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова со студентами Университета АДА
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств