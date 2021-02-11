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ТЭК 11.02.2021 20:36

Азербайджан в 2021 году планирует экспорт газа в Европу на уровне более 5 млрд кубометров

Азербайджан в 2021 году планирует экспорт газа на уровне более 5 млрд кубометров, заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

«В текущем году мы планируем экспорт азербайджанского газа в Грузию на уровне порядка 1 млрд кубометров, в Турцию – минимум 8 млрд кубометров, в Европу – более 5 млрд кубометров», - сказал Шахбазов в четверг, выступая на заседании Консультативного совета по проекту Южного газового коридора.

По его словам, поставки азербайджанского газа в Турцию и Европу по газопроводам TANAP и TAP выйдут на проектную мощность до 2023 года.

«Основной ресурсной базой для Южного газового коридора (ЮГК) является месторождение Шах-Дениз, с которого до сих пор добыто 137 млрд кубометров газа», - добавил министр.

Шахбазов подчеркнул, что запуск газопровода TAP создает новые возможности. «Мы завершаем первый этап ЮГК и начинаем вторую фазу. Это включает расширение возможностей для поставок газа новым странам», - сказал глава Минэнерго.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил Южный газовый коридор. Стоимость проекта составила $33 млрд.

Основными компонентами ЮГК являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.

Суммарные поставки газа по ЮГК рассчитаны на 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд кубометров - в Европу, еще 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года. Поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в Европу, для потребителей в Италии, Греции и Болгарии, начались 31 декабря 2020 года. Экспорт в Европу осуществляется по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP), пропускной мощностью 10 млрд кубометров в год.

А.Азизов

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Тэги: ЕВРОПА, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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