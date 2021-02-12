ЕС ожидает, что его экономика выйдет на докризисный уровень раньше ожидаемого

Европейский союз надеется выйти на докризисный уровень производства раньше, чем ожидалось в осеннем экономическом прогнозе 2020 года.

"В зимнем экономическом прогнозе 2021 года ожидается рост экономики еврозоны на 3,8% как в 2021, так и в 2022 году. Согласно прогнозу, экономика (всего) ЕС вырастет на 3,7% в 2021 году и на 3,9% в 2022 году", - говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе Европейской комиссии (ЕК).

Исполнительная коллегия ЕС признает, что Европа "остается в тисках пандемии коронавируса". Возобновление роста заболеваемости COVID-19 наряду с появлением более заразных штаммов вируса вынудило многие государства союза вновь ввести или ужесточить меры сдерживания. В то же время начало программ вакцинации на всей территории ЕС "дает основания для осторожного оптимизма".

После сильного роста в третьем квартале 2020 года экономическая активность снова сократилась в четвертом, поскольку вторая волна пандемии потребовала возобновления мер сдерживания, отмечает ЕК. Если они еще сохранятся, экономика ЕС и еврозоны сократится в первом квартале 2021 года. Рост возобновится весной и будет набирать обороты летом по мере выполнения программ вакцинации и постепенного ослабления мер сдерживания. Улучшение перспектив мировой экономики также должно поддержать восстановление.

Воздействие пандемии на экономику неравномерно в государствах-членах ЕС, поэтому и скорость восстановления будет значительно варьироваться.

Согласно прогнозу, инфляция в еврозоне вырастет с 0,3% в 2020 году до 1,4% в 2021 году, а затем несколько снизится до 1,3% в 2022 году.

"Сегодняшний прогноз дает реальную надежду в период большой неопределенности для всех нас, - сказал, представляя прогноз на пресс-конференции, исполнительный зампред ЕК Валдис Домбровскис. - Устойчивое ожидаемое ускорение роста во второй половине этого года ясно показывает, что мы поворачиваем за угол в преодолении этого кризиса".

Прогноз предполагает, что антиковидные меры начнут ослабляться к концу второго квартала. Их ослабление станет более заметным во второй половине года, когда должны быть вакцинированы наиболее уязвимые группы и все возрастающая доля взрослого населения. Предполагается, что меры сдерживания останутся незначительными к концу 2021 года, а в 2022 году будут действовать только адресные, узконаправленные меры.