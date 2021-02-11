Зеленский: в 2020 году в Донбассе были убиты 50 украинских военных, ранены 338

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область почтил память украинских военных, погибших в боях за Авдеевку, а также подчеркнул необходимость соблюдения режима прекращения огня.

"Сегодня исполняется ровно 200 дней, как мы договорились о режиме всеобъемлющего прекращения огня. И все мы видим, что количество обстрелов в последнее время со стороны боевиков увеличилось. Однако как бы скептически кто ни относился к слову "перемирие", режим прекращения огня нужен и является достижением. Это спасло реальные жизни наших военных и гражданских", - цитирует Зеленского пресс-служба президента в четверг вечером.

В этом контексте президент напомнил, что в 2018 году в Донбассе погиб 121 военный и были ранены 799. В 2019 году были убиты 100 военных, ранены 507. В 2020 году, по его информации, убиты 50 военных, ранены 338.

Зеленский отметил, что в последние недели количество обстрелов действительно увеличилось, "что связано, в частности, с попытками давить на украинскую сторону в переговорах Трехсторонней контактной группы" по урегулированию ситуации в Донбассе.