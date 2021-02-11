Зеленский: в 2020 году в Донбассе были убиты 50 украинских военных, ранены 338

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область почтил память украинских военных, погибших в боях за Авдеевку, а также подчеркнул необходимость соблюдения режима прекращения огня.
"Сегодня исполняется ровно 200 дней, как мы договорились о режиме всеобъемлющего прекращения огня. И все мы видим, что количество обстрелов в последнее время со стороны боевиков увеличилось. Однако как бы скептически кто ни относился к слову "перемирие", режим прекращения огня нужен и является достижением. Это спасло реальные жизни наших военных и гражданских", - цитирует Зеленского пресс-служба президента в четверг вечером.
В этом контексте президент напомнил, что в 2018 году в Донбассе погиб 121 военный и были ранены 799. В 2019 году были убиты 100 военных, ранены 507. В 2020 году, по его информации, убиты 50 военных, ранены 338.
Зеленский отметил, что в последние недели количество обстрелов действительно увеличилось, "что связано, в частности, с попытками давить на украинскую сторону в переговорах Трехсторонней контактной группы" по урегулированию ситуации в Донбассе.
Армии Турции и Азербайджана готовы к выполнению любых задач – Акар
Алиева: Азербайджан восстановит в Карабахе культурное наследие, принадлежащее не только мусульманам, но и всем религиям
ВМС Азербайджана участвуют в качестве наблюдателей в учениях Aman-2021 в Аравийском море
РФ остается ведущим рынком сбыта овощей и фруктов из Турции
ЕС рассчитывает на скорое создание инфраструктуры для поставок газа из Азербайджана в Западные Балканы - Вархели
Италия в январе посредством TAP получила 340 млн кубометров азербайджанского газа
Американцы сильно сократят расходы на День святого Валентина в 2021г - NRF
В AstraZeneca рассчитывают за 6-9 месяцев разработать вакцины против новых штаммов COVID-19
Эксперт центра Гамалеи заявил о халяльности вакцины Спутник V
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Кредит наличными до 100 000 манатов от Yelo Bank
Впервые в Азербайджане – мобильный интернет в море!
Дискурс с Лавриной: Встреча Посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова со студентами Университета АДА
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств