В Париже предостерегли Иран от дальнейших нарушений соглашения по ядерной программе

МИД Франции в четверг предупредил Иран, что продолжение нарушений Тегераном условий соглашения по иранской ядерной программе может поставить под удар возможности разрешения кризиса, которые появились с приходом новой администрации США, сообщают европейские СМИ.

"Чтобы сохранить политическое пространство для выработки решения путем переговоров, мы призываем Иран не предпринимать какие-либо новые меры, способные еще больше ухудшить ситуацию по ядерной проблематике, которая уже крайне тревожная из-за серии нарушений (соглашения по ядерной программе - ИФ), включая то, о чем недавно сообщало МАГАТЭ", - приводят СМИ слова представителя МИД Аньес фон дер Мюлль.

Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран начал производство металлического урана.

В 2018 году из СВПД вышли США и возобновили односторонние санкции в отношении Ирана. А через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках ядерной сделки до тех пор, пока европейские участники сделки не обеспечат экономические интересы Ирана, прежде всего в нефтяной сфере, в условиях действия американских санкций.