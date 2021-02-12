Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.061 RUR   0.023 GBR   2.3541 TRY   0.2409

Цена на нефть

11.02 $/bbl   WTI 58.24 -0.44 Brent 61.14 -0.33

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.02.2021 01:47

В Париже предостерегли Иран от дальнейших нарушений соглашения по ядерной программе

МИД Франции в четверг предупредил Иран, что продолжение нарушений Тегераном условий соглашения по иранской ядерной программе может поставить под удар возможности разрешения кризиса, которые появились с приходом новой администрации США, сообщают европейские СМИ.

"Чтобы сохранить политическое пространство для выработки решения путем переговоров, мы призываем Иран не предпринимать какие-либо новые меры, способные еще больше ухудшить ситуацию по ядерной проблематике, которая уже крайне тревожная из-за серии нарушений (соглашения по ядерной программе - ИФ), включая то, о чем недавно сообщало МАГАТЭ", - приводят СМИ слова представителя МИД Аньес фон дер Мюлль.

Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран начал производство металлического урана.

В 2018 году из СВПД вышли США и возобновили односторонние санкции в отношении Ирана. А через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках ядерной сделки до тех пор, пока европейские участники сделки не обеспечат экономические интересы Ирана, прежде всего в нефтяной сфере, в условиях действия американских санкций.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ИРАН, АТОМ


Похожие новости


США и Иран должны в экстренном порядке договориться о возвращении Вашингтона в СВПД - МИД Франции Макрон считает необходимой встречу президентов Ирана и США на полях ООН Франция планирует инвестировать в INSTEX более $15 млрд, сообщают в Иране Тегеран забраковал идею Франции о выделении кредитной линии в $15 млрд для закупок иранской нефти Иранские СМИ сообщают о предложении Макрона по финансированию закупок нефти Макрон надеется на решение иранской проблемы через сочетание новых требований и экономических компенсаций

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]