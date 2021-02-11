Санкции ЕС против РФ будут действовать до полного выполнения Минских соглашений - Боррель

Представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель подтвердил намерение ЕС применять экономические санкции по отношению к России до тех пор, пока не будут выполнены Минские договоренности по урегулированию в Донбассе.
"Длительность наших экономических санкций против России остается привязанной к полному выполнению Минских соглашений", - сказал Боррель после заседания Совета Ассоциации Украина-ЕС в четверг в Брюсселе.
Боррель подчеркнул, что заверил премьера Украины Дениса Шмыгаля "в непоколебимой поддержке ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах".
"Этот месседж я также передал во время моей встречи на прошлой неделе министру иностранных дел России Лаврову, включая необходимость выполнить Минские договоренности", - сказал Боррель.
Он также заявил, что ЕС "будет продолжать поддерживать усилия в Нормандском формате, в Трехсторонней контактной группе и в формате ОБСЕ" для урегулирования ситуации на востоке Украины.
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