Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.061 RUR   0.023 GBR   2.3541 TRY   0.2409

Цена на нефть

10.02 $/bbl   WTI 58.68 0.32 Brent 61.47 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.02.2021 21:57

Санкции ЕС против РФ будут действовать до полного выполнения Минских соглашений - Боррель

Представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель подтвердил намерение ЕС применять экономические санкции по отношению к России до тех пор, пока не будут выполнены Минские договоренности по урегулированию в Донбассе.

"Длительность наших экономических санкций против России остается привязанной к полному выполнению Минских соглашений", - сказал Боррель после заседания Совета Ассоциации Украина-ЕС в четверг в Брюсселе.

Боррель подчеркнул, что заверил премьера Украины Дениса Шмыгаля "в непоколебимой поддержке ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах".

"Этот месседж я также передал во время моей встречи на прошлой неделе министру иностранных дел России Лаврову, включая необходимость выполнить Минские договоренности", - сказал Боррель.

Он также заявил, что ЕС "будет продолжать поддерживать усилия в Нормандском формате, в Трехсторонней контактной группе и в формате ОБСЕ" для урегулирования ситуации на востоке Украины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, УКРАИНА, РОСССИЯ, САНКЦИИ


Похожие новости


Нет никаких угроз безвизу Украины с ЕС - глава МИД страны Украине выделены последние 500 млн евро 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Послы стран ЕС одобрили предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19 ЕС будет продолжать помогать Украине - Боррель по окончании Совета ЕС Украина заинтересована в Евро-Азиатском нефтетранспортном коридоре с целью организации поставок нефти из Каспия на рынки стран ЕС В Киеве не исключают переговоров с ЕС о следующей программе макрофинансовой помощи

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]