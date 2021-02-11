Вашингтону следует перехватить инициативу в отношениях с Китаем - Байден

Президент США Джо Байден после телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что американские власти должны проявить инициативу в отношениях с Китаем, сообщает канал CNN.
"Это был хороший разговор, я знаю его (Си Цзиньпина - ИФ), мы с ним много встречались, когда я был вице-президентом. Но, понимаете, если мы не будем продвигаться вперед, то они съедят нас", - приводит CNN слова Байдена, который таким образом прокомментировал попытки Пекина прорваться на транспортный рынок США.
Телеканал отметил, что во время первого разговора лидеры затронули ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений.
Собеседники CNN отметили, что Байден уделил приоритетное внимание экономическим и военным вопросам, упомянув и о возможных областях сотрудничества, включая изменение климата и распространение ядерного оружия.
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