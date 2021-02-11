Италия в январе посредством TAP получила 340 млн кубометров азербайджанского газа

Поставки азербайджанского газа в Италию по газопроводу TAP в январе 2021 года составили 340 млн кубометров, заявил гендиректор по инфраструктуре и энергетики министерства экономического развития Италии Джильберто Диялуче.
Поставки азербайджанского газа в Италию по TAP начались 31 декабря 2020 года.
«Ежесуточно Италия получает по газопроводу TAP порядка 11 млн кубометров. В течение января 2021 года Италия посредством этого газопровода импортировала 340 млн кубометров газа», - сказал Диялуче в четверг, выступая на заседании Консультативного совета по проекту Южного газового коридора.
По его словам, из этого объема порядка 70 млн кубометров газа в форме реверса посредством интерконнекторов было поставлено в другие страны Европы.
Диялуче добавил, что Южный газовый коридор (ЮГК) «уже стал реальностью, и он обеспечивает безопасность и диверсификацию поставок газа».
Консорциум TAP AG 13 октября 2020 года объявил о завершении строительства данного газопровода. Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. TAP является последним компонентом проекта ЮГК, предусматривающего создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.
Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое, до 20 млрд кубометров в год.
Совладельцы проекта: компания SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%). Стоимость проекта - 4,5 млрд евро. Закладка фундамента TAP состоялась 17 мая 2016 года в Греции.
А.Азизов
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