ЕС рассчитывает на скорое создание инфраструктуры для поставок газа из Азербайджана в Западные Балканы - Вархели

Комиссар ЕС по политике соседства и расширению Оливер Вархели рассчитывает на максимально быстрое создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Западные Балканы.

«В октябре прошлого года Еврокомиссия утвердила инвестиционный план по региону Западные Балканы. Помощь ЕС на восстановление экономики этого региона составила 9 млн евро и 20 млн евро соответственно. Это включает в себя энергетику, перевозки», - сказал Вархели в четверг, выступая на заседании Консультативного совета по проекту Южного газового коридора.

По его словам, цель плана – развитие экономического потенциала этого региона.

Вархели отметил, что в настоящее время Западные Балканы испытывают определенные проблемы с газоснабжением, и это является препятствием для экономического развития региона. «Поэтому вопросы газоснабжения Западных Балкан занимают особое место в этом инвестиционном плане», - подчеркнул он.

Он добавил, что в ЕС хотят провести определенные обсуждения с азербайджанскими партнерами с целью создания соответствующей инфраструктуры и чтобы «как можно скорее азербайджанский газ достиг Западных Балкан».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе заседания Консультативного совета заявил, что Азербайджан планирует расширять географию поставок газа в Европу. "Завершение строительства газопровода TAP, создает возможности для строительства Ионически-Адриатического газопровода (IAP). У нас уже подписаны меморандумы намерений со странами Западных Балкан. После строительства IAP, мы сможем расширить маршрут поставок и создать новые возможности для стран Западных Балкан", - сказал Алиев.

Азербайджан 31 декабря 2020 года начал поставки газа в Европу по Южному газовому коридору через газопровод TAP. В настоящее время поставки азербайджанского газа осуществляются в Италию, Грецию и Болгарию.

А.Азизов