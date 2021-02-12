В Грузии число побывавших в январе граждан РФ сократилось в 45 раз

В январе 2021 года в Грузии побывало 1,916 тыс. визитеров из России, что на 97,8%, или в 45 раз меньше, чем в январе предыдущего года, сообщает в четверг Национальная администрация туризма республики.
По данным ведомства, число россиян, посетивших Грузию в первом месяце этого года, составило 5,5% всех иностранных визитеров, количество которых уменьшилось по сравнению с январем 2019 года более чем в 18 раз - до 34,909 тыс. человек. Из них туристов, то есть тех, которые провели в республике более 24 часов, было 29,442 тыс. человек (снижение в 12,4 раза).
По числу граждан, посетивших в минувшем месяце Грузию, Россия за год переместилась с третьего на четвертое место. Больше всего визитеров прибыло из Турции - 14,5 тыс. человек (снижение в 5,2 раза), а также из Армении - 3,875 тыс. человек (снижение в 23,6 раза) и Азербайджана - 3,138 тыс. человек (снижение в 39,7 раза). Далее следуют граждане России, Узбекистана, Украины, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, Франции, Германии, Болгарии, США, других стран, говорится в сообщении.
В 2020 года в Грузии побывали 1 млн 749,3 тыс. иностранных визитеров - в 5,3 раза меньше, чем в предыдущем году. В том числе туристов было 1 млн 88,7 тыс. человек (снижение в 4,7 раза). Доходы же от международного туризма, являющегося одним из ключевых секторов экономики страны, в прошлом году составили $541,7 млн - в 6 раз меньше, чем в 2019 году.
Из-за пандемии COVID-19 в Грузии с 21 марта 2020 года были закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы страны. С 13 июля было снято ограничение на регулярные авиарейсы из Тбилиси только в направлении Мюнхена, Парижа и Риги, а с ноября было решено возобновить регулярное сообщение еще по 10 международным направлениям. Но из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса как грузинским, так и иностранным авиакомпаниям пришлось отменить или отложить на время уже запланированные авиарейсы.
Лишь с 1 февраля 2021 года в Грузии были сняты все ограничения на выполнение регулярных международных авиарейсов, хотя, пока по-прежнему закрыты для пассажиров сухопутные и морские границы страны.
Грузию, население которой составляет 3,7 млн человек, в 2019 году посетило рекордное количество иностранцев - 9 млн 358 тыс. человек, что на 7,8% больше, чем в 2018 году. Из них туристов было 5 млн 80,5 тыс. человек (рост на 6,8%).
Армии Турции и Азербайджана готовы к выполнению любых задач – Акар
Алиева: Азербайджан восстановит в Карабахе культурное наследие, принадлежащее не только мусульманам, но и всем религиям
ВМС Азербайджана участвуют в качестве наблюдателей в учениях Aman-2021 в Аравийском море
Нефть продолжает дешеветь на фоне ухудшения прогнозов МЭА и ОПЕК, Brent - $60,76 за баррель
Манат укрепился к евро, подешевел к рублю
Лабораторное происхождение коронавируса SARS-CoV-2 является маловероятным - эксперт группы ВОЗ от РФ
Число заражений COVID-19 в мире превысило 107,7 млн, число жертв достигло 2,36 млн - университет Хопкинса
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Кредит наличными до 100 000 манатов от Yelo Bank
Впервые в Азербайджане – мобильный интернет в море!
Дискурс с Лавриной: Встреча Посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова со студентами Университета АДА
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств