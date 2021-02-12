Украина получит вакцину AstraZeneca уже на следующей неделе - главный санврач

На Украину уже на следующей неделе может прибыть вакцина разработки AstraZeneca, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Ждем вакцину Pfizer. Возможно, первой будет вакцина AstraZeneca. Два продукта мы получим на следующей неделе. Есть вопросы по вакцине Pfizer, которую мы получаем в рамках инициативы Covax, которая бесплатно поступает в Украину", - сказал Ляшко в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.
Ляшко подчеркнул, что на Украине вакцины будут использоваться после их регистрации.
По словам главсанврача, Украина согласовала контракт на поставку 12 млн доз вакцин разработки AstraZeneca и Novavax. Препараты будут доставлены из Индии, где их производят.
Также, в рамках механизма COVAX Украина в первом полугодии должна получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca.
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