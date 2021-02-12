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Это интересно 12.02.2021 09:28

Лунный Новый год встречают в Китае

Жители Китая встречают лунный Новый год и уходят на выходные до 17 февраля.

Обычно китайцы проводят праздник в кругу семьи. Но в этом году власти призвали жителей не путешествовать из-за пандемии, и в целом праздничных мероприятий планируется мало. По предварительным данным министерства коммерции, праздники "на месте" проведут в 36 китайских городах.

Местные департаменты культуры и туризма, музеи и компании продвигают различные варианты культурного отдыха в интернете. Так, провинция Шэньси на выходных предлагает отправиться в "цифровые путешествия", а платформа подкастов Ximalaya запустила акцию под названием "С любовью проведи Новый год на месте" и предложила пользователям послушать 10 тыс. бесплатных аудиокниг.

На этом фоне китайцы все больше и больше покупают в интернете. С января объем розничной интернет-торговли превысил 700 млрд юаней (около $108 млрд). Кроме новогодних товаров особенно спросом пользуются машины, бытовая техника и электроника. Так, в январе объем продаж автомобилей вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30%, а мобильных телефонов - на 93%.

Российское посольство уже поздравило китайцев с лунным Новым годом. "Российское посольство в Китае поздравляет с Праздником весны! Желаем китайским друзьям здоровья, семейного благополучия, огромных доходов и счастливой Новой весны!" - говорится в сообщении посольства в социальной сети Weibo.

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Тэги: КИТАЙ, ПРАЗДНИК, ВЫХОДНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]