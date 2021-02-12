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Дальнее зарубежье 12.02.2021 09:41

Госдеп осуждает запрет на вещание BBC World News в Китае

Госдепартамент США осуждает решение Пекина запретить вещание британского канала BBC World News на территории Китая, заявил пресс-секретарь ведомства Нед Прайс.

"Мы решительно осуждаем решение КНР запретить BBC World News. КНР сформировала одно из наиболее контролируемых, наиболее репрессивных и наименее свободных информационных пространств в мире", - сказал Прайс журналистам на брифинге.

Он отметил, что, по мнению Вашингтона, китайские власти напрасно ограничивают свободное функционирование СМИ и интернет-платформ на территории страны.

"Мы призываем Китай и другие страны, действующие таким же образом, предоставить своему населению полный доступ к интернету и средствам массовой информации", - добавил представитель госдепа.

Ранее в четверг китайское регулирующее ведомство объявило о введении запрета на деятельность британской телерадиокорпорации BBC World News в Китае за серьезные нарушения политики теле- и радиовещания.

"Поскольку канал не отвечает установленным требованиям вещания в Китае как иностранный канал, BBC World News не разрешено продолжать деятельность на территории Китая", - говорится в заявлении Администрации национального радио и телевидения (NRTA).

"NRTA не примет заявку канала на вещание в новом году", - подчеркивается в документе без каких-либо уточнений.

По данным NRTA, выяснилось, что канал BBC World News серьезно нарушил положения по теле- и радиовещанию, а также положения управления спутниковым телевизионным каналом в репортажах, касающихся Китая.

Регулятор отметил, что, таким образом, телеканал пошел против требований, согласно которым новостные сообщения должны быть правдивыми и беспристрастными. Кроме того, сообщается, что BBC World News подорвал национальные интересы Китая и этническую солидарность страны.

Такое решение со стороны Пекина принято спустя несколько дней после того, как власти Великобритании лишили китайский телеканал CGTN лицензии на вещание из-за того, что его контролирует Компартия Китая.

"Наше расследование показало, что лицензия China Global Television Network принадлежит структуре, у которой нет редакторского контроля над своими программами", - заявил 4 февраля представитель британского Офиса по коммуникациям (Ofcom).

Британские законы предполагают, что у компании с лицензией на вещание должен быть контроль над контентом, который она транслирует.

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Тэги: США, ГОСДЕП, КИТАЙ, СМИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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