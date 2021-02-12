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Дальнее зарубежье 12.02.2021 09:55

США перенаправят $42,4 млн, предназначенные властям Мьянмы, её гражданскому обществу

Власти США решили перенаправить $42,4 млн, предназначенные властям Мьянмы (Бирмы), на поддержку и укрепления гражданского общества в этой стране, сообщило Агентство США по международному развитию (USAID).

"USAID десятилетиями стояло плечом к плечу с народом Бирмы в его борьбе за мир, демократию и свободу. (...) Президент Байден (Джо Байден - ИФ) назвал переворот бирманских военных 1 февраля 2021 года "прямым нападением на переход страны к демократии и верховенству закона". (...)После того, как 2 февраля 2021 года правительство США определило, что действия бирманских военных представляют собой государственный переворот, USAID провело тщательный анализ нашей помощи Бирме. В результате USAID немедленно перенаправляет $42,4 млн помощи (...). Вместо того чтобы поддерживать военных, мы перенаправим эти средства на поддержку и укрепление гражданского общества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте USAID.

Отмечается, что USAID продолжит оказывать поддержку народу Бирмы, и выделит около $69 млн на двусторонние программы, в том числе на борьбу с COVID-19.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайну объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

События в Мьянме вызвали международное осуждение. Ряд стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.

Накануне президент США Джо Байден объявил о подписании указа, который позволит его администрации незамедлительно начать подготовку санкций против лидеров военного переворота в Мьянме. Также он заявил, что Вашингтон предпримет действия с целью лишить лидеров военного переворота доступа к правительственным фондам Мьянмы на сумму в $1 млрд, которые находятся в ведении США.

Позже Минфин США сообщил, что главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн, его заместитель Со Вин и еще восемь бывших и нынешних военных чинов оказались под санкциями США.

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Тэги: США, МЬЯНМА, ПОМОЩЬ


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