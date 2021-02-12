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СНГ 12.02.2021 09:27

Сын президента Сердар Бердымухамедов назначен вице-премьером Туркменистана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил вице-премьером своего сына Сердара Бердымухамедова, освободив того от должности министра промышленности и строительного производства, сообщает в четверг информационное агентство ORIENT.

Президент республики ввел в составе правительства должность еще одного заместителя председателя Кабинета Министров с введением его в Государственный совет безопасности и назначением председателем Высшей контрольной палаты.

На эту должность глава государства назначил Сердара Бердымухамедова, освободив того от должности министра промышленности и строительного производства.

Новый вице-премьер будет отвечать также за цифровизацию и внедрение инновационных технологий в систему госуправления, финансово-экономический сектор и в отрасли социальной сферы.

Согласно президентскому постановлению о статусе новой должности, в Кабинете министров будет создан Контрольный отдел.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, СЫН, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]