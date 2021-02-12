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Туризм 12.02.2021 09:19

В Грузии число побывавших в январе граждан Азербайджана сократилось в 38 раз

В январе 2021 года в Грузии побывало 3,138 тыс. визитеров из Азербайджана, что в 39,7 раз меньше, чем в январе предыдущего года, сообщает в четверг Национальная администрация туризма республики.

Больше всего визитеров прибыло из Турции - 14,5 тыс. человек (снижение в 5,2 раза), а также из Армении - 3,875 тыс. человек (снижение в 23,6 раза) и Азербайджана - 3,138 тыс. человек (снижение в 39,7 раза). Далее следуют граждане России, Узбекистана, Украины, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, Франции, Германии, Болгарии, США, других стран, говорится в сообщении.

В 2020 года в Грузии побывали 1 млн 749,3 тыс. иностранных визитеров - в 5,3 раза меньше, чем в предыдущем году. В том числе туристов было 1 млн 88,7 тыс. человек (снижение в 4,7 раза). Доходы же от международного туризма, являющегося одним из ключевых секторов экономики страны, в прошлом году составили $541,7 млн - в 6 раз меньше, чем в 2019 году.

Из-за пандемии COVID-19 в Грузии с 21 марта 2020 года были закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы страны. С 13 июля было снято ограничение на регулярные авиарейсы из Тбилиси только в направлении Мюнхена, Парижа и Риги, а с ноября было решено возобновить регулярное сообщение еще по 10 международным направлениям. Но из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса как грузинским, так и иностранным авиакомпаниям пришлось отменить или отложить на время уже запланированные авиарейсы.

Лишь с 1 февраля 2021 года в Грузии были сняты все ограничения на выполнение регулярных международных авиарейсов, хотя, пока по-прежнему закрыты для пассажиров сухопутные и морские границы страны.

Грузию, население которой составляет 3,7 млн человек, в 2019 году посетило рекордное количество иностранцев - 9 млн 358 тыс. человек, что на 7,8% больше, чем в 2018 году. Из них туристов было 5 млн 80,5 тыс. человек (рост на 6,8%).

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Тэги: ГРУЗИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЕЗДКИ, СНИЖЕНИЕ


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