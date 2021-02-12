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Госсекретарь США и глава МИД Южной Кореи договорились о тесном сотрудничестве для достижения полной денуклеаризации КНДР

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ен в ходе телефонного разговора договорились укреплять альянс двух стран и обсудили проблему КНДР.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность продолжения сотрудничества между США, Республикой Корея (РК) и Японией, подчеркнул необходимость денуклеаризации Корейского полуострова", - сообщил представитель госдепартамента США Нед Прайс.

В свою очередь, МИД Южной Кореи сообщил: "Министр и госсекретарь подчеркнули, что будут тесно сотрудничать для полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Представитель Госдепа отметил, что госсекретарь поздравил нового главу МИД РК с назначением и "пообещал всемерное партнерство для укрепления мощи альянса США и Республики Корея, который является основой мира, безопасности и процветания для Северо-Восточной Азии, свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и всего мира".

МИД РК подчеркнул, что стороны договорились продолжать развивать альянс, чтобы внести свой вклад в реагирование на нерешенные глобальные вызовы и продвижение общих ценностей.

Кроме того, Блинкен и Чон Ый Ен запланировали провести консультации на высоком уровне для обсуждения нерешенных двусторонних вопросов.

"Они также разделили (...) озабоченность по поводу недавней ситуации в Мьянме", - говорится в сообщении представителя Госдепа США.

Вскоре после вступления в должность в конце прошлого месяца Блинкен провел телефонные переговоры с бывшим министром иностранных дел РК Кан Ген ХВа.

Тогда они сошлись во мнении, что вопрос КНДР является "неотложным" и договорились тесно работать над его решением.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в понедельник утвердил Чон Ый Ена на посту главы МИД. Ранее его кандидатуру одобрил парламент страны.

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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, КНДР, МИД


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