Манат укрепился к евро, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 12 февраля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 12 февраля ЦБА установил 2,0609 манат/1EUR (11 февраля - 2,061 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 12 февраля установил 0,0231 манат/1RUB (11 февраля - 0,023 манат/1RUB).

А.Мамедов