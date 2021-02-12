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Здравоохранение 12.02.2021 09:57

Число заражений COVID-19 в мире превысило 107,7 млн, число жертв достигло 2,36 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусной инфекцией в мире с начала пандемии на утро пятницы составило 107 млн 778 тыс. 268 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 368 тыс. 341, выздоровели более 79 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 27 млн 390 тыс. 465 заражений COVID-19, зафиксирован 475 тыс. 291 летальный исход, излечились более 17 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 млн 880 тыс. 603, число скончавшихся - 155 тыс. 447, поправились около 11 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 9 млн 713 тыс. 909 заболевших, из них умер 236 тыс. 201 человек, вылечились более 8,6 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 305,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 466 человек, Индии - 112, Бразилии - 1 тыс. 107.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, ДАННЫЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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