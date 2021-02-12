Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0609 RUR   0.0231 GBR   2.3449 TRY   0.2417

Цена на нефть

11.02 $/bbl   WTI 58.24 -0.44 Brent 61.14 -0.33

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 12.02.2021 13:23

Глава оргкомитета Олимпиады в Токио согласился уйти в отставку

Глава оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Ёсиро Мори в пятницу заявил, что покидает свой пост после высказываний, которые в Международном олимпийском комитете (МОК) сочли недопустимыми.

"С сегодняшнего дня я уйду в отставку с поста председателя", - цитирует заявление Мори агентство Associated Press.

Ожидается, что позже в пятницу исполнительный совет выберет того, кто заменит его на посту.

Среди потенциальных кандидатов на эту должность - бывший глава Японской футбольной ассоциации Сабуро Кавабути, а также президент союза конькобежцев Японии Сэйко Хасимото, которая также является членом парламента Японии.

Отставка связана с недавними высказываниями Мори, которые вызвали широкий резонанс. Глава оргкомитета Олимпиады в Токио ранее сказал, что заседания, на которых присутствует слишком много женщин, затягиваются надолго, так как они слишком много говорят.

В МОК назвали его заявление "абсолютно недопустимым".

Олимпиада в Токио была запланирована на 2020 год, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли. Планируется, что Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, ОЛИМПИАДА, ОРГКОМИТЕТ, ОТСТАВКА


Похожие новости


Факел токийской Олимпиады временно помещен в музей Перенесенная Олимпиада в Японии начнется 23 июля 2021 года Новую дату проведения Олимпиады в Токио могут определить уже на этой неделе Абэ: Токио и МОК согласились перенести Олимпиаду в Японии на 2021 год Глава оргкомитета Олимпиады 2020 в Токио допускает возможность переноса Игр Абэ не исключает возможность переноса Олимпийских игр в Токио

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]