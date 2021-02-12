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Дальнее зарубежье 12.02.2021 13:45

Ким Чен Ын раскритиковал свой кабинет за экономические неудачи КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын уволил главного экономиста и раскритиковал работу своего кабинета за отсутствие новых идей по спасению экономики, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на северокорейские СМИ.

"Кабинет не смог сыграть руководящую роль в составлении плана ключевых экономических сфер и почти механически объединил цифры, подготовленные министерствами", - приводит агентство слова Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын заявил, что планы кабинета не работают, а инновационных идей нет. Цели для сельскохозяйственного производства на этот год, по мнению северокорейского лидера, нереалистично высокие, а для электроэнергетического - слишком низкие.

В результате всего через месяц главу экономического департамента Центрального комитета Ким Ту Ира сменил О Су Юн.

Associated Press отмечает, что Ким Чен Ын находится в сложнейшем кризисе за девять лет правления. Дипломатические усилия ради снятия американских санкций ни к чему не привели, из-за пандемии закрыли границы, а стихийные бедствия уничтожили значительную часть урожая. Кроме того, торговля КНДР с Китаем переживает непростой период.

В январе Ким Чен Ын призвал еще больше усилить государственный контроль над экономикой и отдать приоритет развитию химической и металлургической индустрий. Но аналитики говорят, что чтобы действительно оживить северокорейскую экономику, стране нужно много инвестировать в современное оборудование и технологии для фабрик, а также импортировать больше еды или улучшить производительность ферм. По оценке ООН, в 2019 году 40% населения КНДР не хватало еды.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КНДР, ЛИДЕР, ЭКОНОМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]