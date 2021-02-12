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СНГ 12.02.2021 14:05

Власти Казахстана видят угрозы дефицита электроэнергии в стране в ближайшие 2-3 года

Казахстан, который сейчас производит больше электроэнергии, чем потребляет, в ближайшие два-три года может столкнуться с нехваткой электроэнергии, считает председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана Серик Жумангарин.

"На сегодняшний день ситуация по электроэнергии пока профицитная - 106 млрд кВт.ч мы производим (ежегодно - ИФ), 105 потребляем. Но специалисты говорят, и ни для кого уже не секрет, что в ближайшие два-три года мы заходим в зону дефицита. Это значит, что у нас производства собственной электроэнергии будет не хватать", - заявил Жумангарин, выступая на онлайн-конференции по развитию конкуренции на рынке электроэнергии в пятницу.

Он отметил, что, помимо строительства новых мощностей, важным подспорьем для покрытия дефицита будет Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Жумангарин напомнил, что общий рынок энергоносителей в ЕАЭС заработает в 2025 году.

"48% генерации в стране производят государственные компании, проблема государственного участия в энергетике является основой того, что на сегодняшний день мы не можем говорить, что рынок электроэнергетики в стране является полностью конкурентным", - отметил глава агентства.

В разрезе секторов основным потребителем электроэнергии является промышленность - 58%. Кроме того, сектор жилищно-коммунального хозяйства потребляет 22%, потери при передаче энергии составляют 14%.

"Потери достаточно высоки, это естественные физические процессы. Кроме того, это связано с износом оборудования. Главная часть потерь - это передачи по воздушным линиям электропередачи, есть физические эффекты. К примеру "эффект короны". Потери возникают в трансформаторах. Задача на этом рынке всегда стоит в уменьшении потерь, и так или иначе она достигается", - сказал Жумангарин.

В настоящее время в Казахстане действуют 155 электростанций, 69% из них угольные, 9% - гидроэлектростанции, активно развивается генерация на основе возобновляемых источников энергии.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЭНЕРГЕТИКА, ДЕФИЦИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]