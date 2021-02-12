Япония получила первую партию вакцины Pfizer

Япония получила в пятницу первую партию вакцины от коронавируса американской фармацевтической компании Pfizer, сообщает телеканал NHK.
Вакцину доставили из Бельгии в аэропорт Нарита неподалеку от Токио. Министерство здравоохранения планирует позже в пятницу провести встречу насчет ее эффективности и безопасности. Ожидается, что власти официально одобрят препарат в воскресенье.
В первую очередь прививку смогут сделать медицинские работники. Правительство планирует начать вакцинацию среди них на следующей неделе. А пожилому населению, вероятно, придется ждать до апреля.
Pfizer заключил с японским правительством контракт на поставку вакцины для 72 млн. человек. С начала пандемии в Японии заразились коронавирусом более 410 тыс. человек, более 6,6 тыс. умерли.
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