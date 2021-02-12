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Дальнее зарубежье 12.02.2021 14:48

Япония получила первую партию вакцины Pfizer

Япония получила в пятницу первую партию вакцины от коронавируса американской фармацевтической компании Pfizer, сообщает телеканал NHK.

Вакцину доставили из Бельгии в аэропорт Нарита неподалеку от Токио. Министерство здравоохранения планирует позже в пятницу провести встречу насчет ее эффективности и безопасности. Ожидается, что власти официально одобрят препарат в воскресенье.

В первую очередь прививку смогут сделать медицинские работники. Правительство планирует начать вакцинацию среди них на следующей неделе. А пожилому населению, вероятно, придется ждать до апреля.

Pfizer заключил с японским правительством контракт на поставку вакцины для 72 млн. человек. С начала пандемии в Японии заразились коронавирусом более 410 тыс. человек, более 6,6 тыс. умерли.

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Тэги: ЯПОНИЯ, PFIZER, ВАКЦИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]