ГНС в среднесрочной перспективе планирует подготовить новую версию Налогового кодекса

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана намерена в среднесрочной перспективе подготовить новую версию Налогового кодекса, заявил начальник главного управления налоговой политики ГНС Ниджат Иманов.
«В настоящее время ведется работа над улучшением налоговой политики. В числе приоритетов - обеспечение инвестицонной направленности налогового законодательства, поддержка внутреннего рынка, продолжение борьбы с теневой экономикой и формирование конкурентной среды. Кроме того планируется приведение налогового законодательства в соответствие с международным опытом и совершенствование учетной политики», - сказал Иманов в пятницу на конференции "Налоговая система в период постпандемии", проводимой в формате онлайн.
По словам Иманова, необходимость в обновлении Налогового кодекса вызвана рядом факторов, в частности, необходимостью сделать документ «более конкурентным и понятным».
«Кроме того, для привлечения в страну инвестиций необходимо увеличить стабильность Налогового кодекса и обеспечить интеграцию в международные налоговые отношения», - заявил Иманов.
Действующий Налоговый кодекс применяется с 1 января 2001 года.
А.Мамедов
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