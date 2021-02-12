ГНС в среднесрочной перспективе планирует подготовить новую версию Налогового кодекса

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана намерена в среднесрочной перспективе подготовить новую версию Налогового кодекса, заявил начальник главного управления налоговой политики ГНС Ниджат Иманов.

«В настоящее время ведется работа над улучшением налоговой политики. В числе приоритетов - обеспечение инвестицонной направленности налогового законодательства, поддержка внутреннего рынка, продолжение борьбы с теневой экономикой и формирование конкурентной среды. Кроме того планируется приведение налогового законодательства в соответствие с международным опытом и совершенствование учетной политики», - сказал Иманов в пятницу на конференции "Налоговая система в период постпандемии", проводимой в формате онлайн.

По словам Иманова, необходимость в обновлении Налогового кодекса вызвана рядом факторов, в частности, необходимостью сделать документ «более конкурентным и понятным».

«Кроме того, для привлечения в страну инвестиций необходимо увеличить стабильность Налогового кодекса и обеспечить интеграцию в международные налоговые отношения», - заявил Иманов.

Действующий Налоговый кодекс применяется с 1 января 2001 года.

А.Мамедов