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Бизнес и законодательство 12.02.2021 13:21

ГНС в среднесрочной перспективе планирует подготовить новую версию Налогового кодекса

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана намерена в среднесрочной перспективе подготовить новую версию Налогового кодекса, заявил начальник главного управления налоговой политики ГНС Ниджат Иманов.

«В настоящее время ведется работа над улучшением налоговой политики. В числе приоритетов - обеспечение инвестицонной направленности налогового законодательства, поддержка внутреннего рынка, продолжение борьбы с теневой экономикой и формирование конкурентной среды. Кроме того планируется приведение налогового законодательства в соответствие с международным опытом и совершенствование учетной политики», - сказал Иманов в пятницу на конференции "Налоговая система в период постпандемии", проводимой в формате онлайн.

По словам Иманова, необходимость в обновлении Налогового кодекса вызвана рядом факторов, в частности, необходимостью сделать документ «более конкурентным и понятным».

«Кроме того, для привлечения в страну инвестиций необходимо увеличить стабильность Налогового кодекса и обеспечить интеграцию в международные налоговые отношения», - заявил Иманов.

Действующий Налоговый кодекс применяется с 1 января 2001 года.

А.Мамедов

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Тэги: ГНС, КОДЕКС, ИЗМЕНЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]