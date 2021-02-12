АИХ получило в управление еще 4 госкомпании - распоряжение

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о передаче в управлении «Азербайджанскому инвестиционному холдингу» (АИХ) еще 4 госкомпании.
Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства в пятницу.
Согласно документу, в управление АИХ передаются: ЗАО «Азербайджанские авиалинии», ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ЗАО «Бакинский метрополитен» и ООО «BakuBus».
Минэкономики и АИХ поручено обеспечить реализацию мер, предусмотренных в данном распоряжении.
Таким образом, общее число госкомпаний, которые фактически перешли под управление АИХ, достигло 8.
Ранее распоряжением президента Алиева от 6 ноября 2020 в управлении АИХ на начальном этапе были переданы 4 госкомпании - SOCAR, ЗАО «AzerGold», ЗАО «Каспийское морское пароходство» (ASCO) и ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт».
Президент Алиев 7 августа 2020 года подписал указ о создании публичного юридического лица "Азербайджанский инвестиционный холдинг". Уставный капитал АИХ составляет 10 млн манатов.
Цель создания холдинга - повышение экономической прозрачности и эффективности госкомпаний и предприятий с участием государства в капитале, повышение их конкурентоспособности, финансовое оздоровление и улучшение их устойчивости.
Председателем НС АИХ является премьер-министр Азербайджана Али Асадов, главой правления - Мятин Эйнуллаев.
Всего в управление АИХ будут переданы 22 госкомпании.
Н.Аббасова
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