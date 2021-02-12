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СНГ 12.02.2021 15:03

РФ и США настроены продолжать диалог по стратегической стабильности - Лавров

Москва и Вашингтон едины в том, что необходимо продолжать диалог в сфере стратегической стабильности, хотя по большинству проблем вряд ли когда-то согласятся, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Очевидна неизбежность необходимости продолжать диалог по стратегической стабильности, попытаться исправить разрушительные действия, предпринятые "разоруженцами" предыдущей администрации США. Было достигнуто согласие по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3)", - сказал он в интервью YouTube каналу "Соловьев Life".

Как отметил министр, недавно он поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "По-моему, нормальный был разговор. Согласились с тем, что у нас очень много проблем", - сказал глава российского МИД.

По его словам, "по большинству из этих проблем мы едва ли согласимся".

Лавров опроверг мнение ряда американских СМИ о том, что с приходом к власти президента США Джо Байдена Россия сразу же подписала документы о продлении СНВ.

"Не буду раскрывать больших секретов. Скажу, что мы надеялись, что у президента США Байдена возобладает здравый смысл. Поэтому за несколько недель до его инаугурации сделали всё, что необходимо по нашему законодательству для заключения договоренности о продлении ДСНВ", - подчеркнул он.

При этом министр отметил, что, несмотря на заявления Байдена о том, что продление ДСНВ входит в его первоочередные задачи, "это не было гарантировано на сто процентов".

"Иными словами, мы просто подготовились к оптимистическому сценарию, чтобы не оказаться в цейтноте. Но иногда нашу линию на продление договора показывают извращенно, дескать, Байден предложил, а Путин согласился", - сказал Лавров.

"Скажу одну вещь всем тем, кто пытается увидеть интригу в том, кто главнее, "строится" ли Россия под Америку или кого-то еще. Президенту России Путину на самом деле абсолютно все равно, кто будет потом объявлен триумфатором. Если мы достигаем правильной, полезной, важной для нас и всего мира договоренности - будь то в сфере разоружения или где-либо еще, - ради Бога", - заключил он.

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Тэги: РОССИЯ, США, ДИАЛОГ, СТАБИЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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