РФ и США настроены продолжать диалог по стратегической стабильности - Лавров

Москва и Вашингтон едины в том, что необходимо продолжать диалог в сфере стратегической стабильности, хотя по большинству проблем вряд ли когда-то согласятся, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Очевидна неизбежность необходимости продолжать диалог по стратегической стабильности, попытаться исправить разрушительные действия, предпринятые "разоруженцами" предыдущей администрации США. Было достигнуто согласие по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3)", - сказал он в интервью YouTube каналу "Соловьев Life".
Как отметил министр, недавно он поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "По-моему, нормальный был разговор. Согласились с тем, что у нас очень много проблем", - сказал глава российского МИД.
По его словам, "по большинству из этих проблем мы едва ли согласимся".
Лавров опроверг мнение ряда американских СМИ о том, что с приходом к власти президента США Джо Байдена Россия сразу же подписала документы о продлении СНВ.
"Не буду раскрывать больших секретов. Скажу, что мы надеялись, что у президента США Байдена возобладает здравый смысл. Поэтому за несколько недель до его инаугурации сделали всё, что необходимо по нашему законодательству для заключения договоренности о продлении ДСНВ", - подчеркнул он.
При этом министр отметил, что, несмотря на заявления Байдена о том, что продление ДСНВ входит в его первоочередные задачи, "это не было гарантировано на сто процентов".
"Иными словами, мы просто подготовились к оптимистическому сценарию, чтобы не оказаться в цейтноте. Но иногда нашу линию на продление договора показывают извращенно, дескать, Байден предложил, а Путин согласился", - сказал Лавров.
"Скажу одну вещь всем тем, кто пытается увидеть интригу в том, кто главнее, "строится" ли Россия под Америку или кого-то еще. Президенту России Путину на самом деле абсолютно все равно, кто будет потом объявлен триумфатором. Если мы достигаем правильной, полезной, важной для нас и всего мира договоренности - будь то в сфере разоружения или где-либо еще, - ради Бога", - заключил он.
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