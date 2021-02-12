Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан связал недавний рост случаев заражения COVID-19 в стране с распространением британского штамма вируса, сообщает издание Hungary Today в пятницу.
Орбан заявил, что противоэпидемические ограничения должны остаться в силе. Но более строгие меры по борьбе с коронавирусом вводить нет необходимости, потому что в стране уже идет вакцинация населения.
Первую прививку от коронавируса в Венгрии сделали 310 тыс. человек, а еще 383 тыс. переболели COVID-19. Орбан сказал, что если бы страна могла начать вакцинацию препаратом китайской компании Sinopharm, все 2 млн 448 тыс человек, зарегистрировавшихся на прививку, могли бы ее сделать к Пасхе.
Венгрия в четверг начала вакцинацию населения российской вакциной "Спутник V". На данный момент у страны есть несколько десятков тысяч доз этого препарата.
С начала пандемии в Венгрии заразились коронавирусом более 380 тыс. человек, более 13,4 тыс. умерли.
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