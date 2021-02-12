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Дальнее зарубежье 12.02.2021 15:40

В Венгрии растет число случаев COVID-19 из-за "британского" штамма - премьер

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан связал недавний рост случаев заражения COVID-19 в стране с распространением британского штамма вируса, сообщает издание Hungary Today в пятницу.

Орбан заявил, что противоэпидемические ограничения должны остаться в силе. Но более строгие меры по борьбе с коронавирусом вводить нет необходимости, потому что в стране уже идет вакцинация населения.

Первую прививку от коронавируса в Венгрии сделали 310 тыс. человек, а еще 383 тыс. переболели COVID-19. Орбан сказал, что если бы страна могла начать вакцинацию препаратом китайской компании Sinopharm, все 2 млн 448 тыс человек, зарегистрировавшихся на прививку, могли бы ее сделать к Пасхе.

Венгрия в четверг начала вакцинацию населения российской вакциной "Спутник V". На данный момент у страны есть несколько десятков тысяч доз этого препарата.

С начала пандемии в Венгрии заразились коронавирусом более 380 тыс. человек, более 13,4 тыс. умерли.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]