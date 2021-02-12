В МИД ФРГ сочли непонятным высказывание Лаврова о готовности России к разрыву отношений с ЕС

Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе назвала высказывание Лаврова о готовности к разрыву отношений с ЕС "странным и непонятным".
"Это высказывание с нашей точки зрения, действительно, странное и непонятное", - сказала она журналистам в Берлине в пятницу.
"Мы можем сослаться на речь министра иностранных дел Мааса в бундестаге, где он четко изложил наши представления о России, но он четко сказал, что мы заинтересованы в кооперации с Россией. Поэтому сегодняшнее высказывание министра Лаврова действительно странно", - добавила Зассе.
Ранее в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы "Соловьев-лайф", отвечая на вопрос о том, идет ли Россия к разрыву с ЕС, сказал: "Мы исходим из того, что мы готовы".
"Если мы ещё раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе, в самых чувствительных сферах, да. Мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому", - отметил министр.
"Хочешь мира - готовься к войне", - добавил Лавров.
Позднее МИД РФ разъяснил слова министра. "Мы готовы к разрыву, если он пройдёт по инициативе ЕС", - заявили журналистам в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Со своей стороны настойчиво призываем есовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров", - отметили на Смоленской площади.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова главы Лаврова о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом цитируются в СМИ вне контекста, смысл заключается в том, что Москва хотела бы развивать отношения с Брюсселем, но надо быть готовым к худшему.
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