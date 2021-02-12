В Азербайджане зафиксирован суточный рост заражений COVID-19

Медики в Азербайджане за сутки выявили коронавирус у 191 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 231,84 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 140 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 3 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 173.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 226,345 тыс. человек (+226 сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 тыс. 322 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7,26 тыс. тестов на коронавирус (накануне 7,315 тыс. тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 485,483 тыс. тестов на COVID-19.

А.Мамедов