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Дальнее зарубежье 12.02.2021 17:30

В Дании и Германии задержали 14 человек по подозрению в подготовке к теракту

Сотрудники полиции Дании и Германии объявили в пятницу о задержании 14 человек, подозреваемых в подготовке теракта, сообщают европейские СМИ.

В датской разведслужбе отметили, что 13 из них задержали еще на минувших выходных в пригороде Копенгагена. Еще один человек был задержан в Германии.

В ведомстве указали, что задержанных "подозревают в приобретении компонентов для производства взрывных устройства, а также огнестрельного оружия". "Они планировали один или более терактов или были соучастниками террористической деятельности", - отмечается в заявлении.

В прокуратуре ФРГ в свою очередь сообщили, что трое из задержанных - братья, выходцы из Сирии.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]