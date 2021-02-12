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СНГ 12.02.2021 19:20

В Белоруссии вскоре примут законы по пресечению массовых беспорядков

Парламент Белоруссии в ближайшее время примет обновленное законодательство по пресечению массовых беспорядков и правонарушений, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Законодательство по пресечению массовых беспорядков, провокаций и правонарушений - нравится это кому-то или нет, но процесс запущен. Мною поручено разным органам власти подготовить проекты соответствующих нормативно-правовых актов. В ближайшее время парламент примет соответствующие законы", - сказал Лукашенко на Всебелорусском народном собрании в пятницу.

Он уточнил, что обновленное законодательство нужно не только для того, чтобы пресекать массовые беспорядки.

"Это важно - пресечь всякие массовые беспорядки, но важно еще, чтобы мы выглядели цивилизованным государством. Чтобы все, увидев эти законы, понимали, какие будут последствия за те или иные действия. Не просто с бухты-барахты по голове, а люди должны видеть эти документы в виде законов", - заявил президент.

В Белоруссии уже более полгода продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Ряд лидеров оппозиции были арестованы, других вынудили покинуть страну. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Белорусские силовики жестоко подавляют акции протеста, в связи с чем акции сменили формат, переместились во дворы и проходят в разных районах Минска.

За последние два месяца 2020 года, по данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", было вынесено более 100 приговоров по уголовным делам, связанным с протестами и их последствиями. За январь их было 46.

На 1 февраля правозащитникам известно более 770 человек, участников президентской гонки 2020 года, активистов их штабов, протестующих, которые стали фигурантами уголовных дел. Политзаключенными признано более 240 человек.

ЕС и США не признают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Евросоюз ввел санкции в отношении Белоруссии.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, БЕСПОРЯДКИ


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