В Белоруссии вскоре примут законы по пресечению массовых беспорядков

Парламент Белоруссии в ближайшее время примет обновленное законодательство по пресечению массовых беспорядков и правонарушений, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Законодательство по пресечению массовых беспорядков, провокаций и правонарушений - нравится это кому-то или нет, но процесс запущен. Мною поручено разным органам власти подготовить проекты соответствующих нормативно-правовых актов. В ближайшее время парламент примет соответствующие законы", - сказал Лукашенко на Всебелорусском народном собрании в пятницу.
Он уточнил, что обновленное законодательство нужно не только для того, чтобы пресекать массовые беспорядки.
"Это важно - пресечь всякие массовые беспорядки, но важно еще, чтобы мы выглядели цивилизованным государством. Чтобы все, увидев эти законы, понимали, какие будут последствия за те или иные действия. Не просто с бухты-барахты по голове, а люди должны видеть эти документы в виде законов", - заявил президент.
В Белоруссии уже более полгода продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Ряд лидеров оппозиции были арестованы, других вынудили покинуть страну. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Белорусские силовики жестоко подавляют акции протеста, в связи с чем акции сменили формат, переместились во дворы и проходят в разных районах Минска.
За последние два месяца 2020 года, по данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", было вынесено более 100 приговоров по уголовным делам, связанным с протестами и их последствиями. За январь их было 46.
На 1 февраля правозащитникам известно более 770 человек, участников президентской гонки 2020 года, активистов их штабов, протестующих, которые стали фигурантами уголовных дел. Политзаключенными признано более 240 человек.
ЕС и США не признают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Евросоюз ввел санкции в отношении Белоруссии.
Вице-премьеры РФ, Азербайджана и Армении обсудили вопросы восстановления экономики Карабаха
Генпрокурор Азербайджана обсудит в Турции вопросы двухстороннего сотрудничества
Переработка Роснефти в 2020г снизилась на 5,7% - до 104 млн т
Цены на нефть перешли к росту, могут завершить неделю подъемом, Brent - $61,5 за баррель
Orlen Lietuva выплатила 152 тыс. евро за утечку нефти в Бутинге, окончательный ущерб не подсчитан
Около 86% гостиниц Стамбула получили сертификаты безопасности от коронавируса
COVID-19 привел к росту в январе продаж фармпродукции в Азербайджане на 40,1%
В Азербайджане зафиксирован суточный рост заражений COVID-19
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Прошла презентация фильма «Кучка людей» посвященного конфликту в Нагорном Карабахе
Кредит наличными до 100 000 манатов от Yelo Bank
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств