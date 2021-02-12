COVID-19 привел к росту в январе продаж фармпродукции в Азербайджане на 40,1%

Потребители в Азербайджане в январе 2021 года приобрели фармацевтической продукции и медицинских средств на общую сумму 68,7 млн манатов ($40,4 млн по текущему курсу), сообщили агентству "Интерфакс -Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
"В общем объеме розничного товарооборота в Азербайджане в январе 2021 года доходы от продаж фармацевтической продукции и медицинских средств составили 2,2% или на сумму 68,7 млн манатов", - сообщили Госкомстате.
По данным ведомства, по сравнению с показателем января 2020 года доходы от продаж фармацевтической продукции и медицинских средств увеличились на 40,1%.
Такой рост продаж фармпродукции внутри Азербайджана связан с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В 2020 году потребители в Азербайджане приобрели фармацевтической продукции и медицинских средств на общую сумму 748,9 млн манатов ($440,5 млн по текущему курсу -ИФ).
Н.Аббасова
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