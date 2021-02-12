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Дальнее зарубежье 12.02.2021 20:27

На часть европейских стран обрушились морозы

В ряде европейских стран установились непривычно низкме температуры, сообщает телеканал Sky News.

В Дании температура в ночь на пятницу опускалась до минус 15 градусов по Цельсию. Жителей страны предупреждают о снегопадах и гололеде.

Между тем, во Франции в 32 департаментах на востоке страны продолжает действовать оранжевый - предпоследний - уровень опасности из-за снега, гололеда и низких температур. В ближайшие дни ожидают до минус 14 градусов по Цельсию.

В Нидерландах в ночь на воскресенье ожидают также чрезвычайно низких температур для региона - до минус 20 градусов по Цельсию.

Днем ранее в Великобритании зафиксировали рекордно низкую ночную температуру за последние 26 лет - столбик термометра опустился до минус 22,9 градусов по Цельсию.

Метеорологическая служба Германии объявила, что февраль стал самым холодным месяцем в стране с 2012 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕВРОПА, ХОЛОД, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]