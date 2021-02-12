На часть европейских стран обрушились морозы

В ряде европейских стран установились непривычно низкме температуры, сообщает телеканал Sky News.
В Дании температура в ночь на пятницу опускалась до минус 15 градусов по Цельсию. Жителей страны предупреждают о снегопадах и гололеде.
Между тем, во Франции в 32 департаментах на востоке страны продолжает действовать оранжевый - предпоследний - уровень опасности из-за снега, гололеда и низких температур. В ближайшие дни ожидают до минус 14 градусов по Цельсию.
В Нидерландах в ночь на воскресенье ожидают также чрезвычайно низких температур для региона - до минус 20 градусов по Цельсию.
Днем ранее в Великобритании зафиксировали рекордно низкую ночную температуру за последние 26 лет - столбик термометра опустился до минус 22,9 градусов по Цельсию.
Метеорологическая служба Германии объявила, что февраль стал самым холодным месяцем в стране с 2012 года.
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